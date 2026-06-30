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PhD : पीएचडी कराने के नियमों में बदलाव, रिटायरमेंट से 3 साल पहले प्रोफेसर नहीं करा सकेंगे रिसर्च

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन प्रोफेसरों की रिटायरमेंट में 3 साल से कम समय बचा है, वे नए शोधार्थियों को शोध नहीं करा सकेंगे। यही नहीं एक प्रोफेसर अधिकतम आठ, एसोसिएट प्रोफेसर छह और असिस्टेंट प्रोफेसर चार शोधार्थियों का ही मार्गदर्शन कर सकेंगे।

PhD : पीएचडी कराने के नियमों में बदलाव, रिटायरमेंट से 3 साल पहले प्रोफेसर नहीं करा सकेंगे रिसर्च

पीएचडी कराने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में तीन साल से कम समय बचा है, वे नए शोधार्थियों को शोध नहीं करा सकेंगे। यही नहीं एक प्रोफेसर अधिकतम आठ, एसोसिएट प्रोफेसर छह और असिस्टेंट प्रोफेसर चार शोधार्थियों का ही मार्गदर्शन कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों में पीएचडी की पढ़ाई अब नये प्रावधानों से ही होगी। राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय पीएचडी अध्यादेश एवं विनियम-2026 में प्रवेश, शोध, मूल्यांकन और डिग्री प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को नये सिरे से निर्धारित किया गया है।

पीएचडी शोधार्थियों को सप्ताह में चार से छह घंटे तक शिक्षण या रिसर्च असिस्टेंटशिप का कार्य भी सौंपा जा सकेगा। पीएचडी में प्रवेश केवल यूजीसी-नेट, यूजीसी-सीएसआइआर, नेट और गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा।

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थीसिस जमा करने से पहले शोधार्थी के लिए कम-से-कम एक शोध पत्र प्रकाशित करना और एक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शोध पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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80 प्रतिशत वेटेज नेट-गेट वालों को

अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में 80 प्रतिशत वेटेज नेट-गेट स्कोर और 20 प्रतिशत वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। उपलब्ध सीटों के मुकाबले अधिकतम तीन गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

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शोधार्थियों के लिए 12 क्रेडिट का कोर्स वर्क अनिवार्य होगा

सभी शोधार्थियों के लिए 12 क्रेडिट का कोर्स वर्क अनिवार्य होगा, जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी तथा रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स शामिल होंगे।

कोर्स वर्क में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। विश्वविद्यालय शोधार्थियों से प्रति सप्ताह चार से छह घंटे तक शिक्षण या रिसर्च असिस्टेंटशिप का कार्य भी ले सकेंगे।

बिहार के विश्वविद्यालयों में समान शैक्षणिक कैलेंडर एक जुलाई से

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना होगी। यह विश्वविद्यालय भौतिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उच्चस्तरीय शिक्षा, नवाचार एवं अत्याधुनिक शोध का उत्कृष्ट केन्द्र बनेगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं को विश्वस्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने रविवार को साइंस कॉलेज के निरीक्षण के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि पटना साइंस कॉलेज की गौरवशाली शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक परंपरा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य इस ऐतिहासिक संस्थान को पुनः विज्ञान के अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी संस्थान के रूप में विकसित करना है। ताकि, इसका पुराना गौरव पुनर्स्थापित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय की स्थापना एवं परिसर के समग्र विकास के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केन्द्रों, उन्नत शैक्षणिक अधोसंरचना तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार की नई पहचान स्थापित कर सके।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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