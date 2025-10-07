PhD : इन 2 विषयों में पीएचडी के लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं, UGC का फैसला पलटा, AICTE ने जारी किए नए नियम

टेक्निकल विषयों में पीएचडी में एडमिशन अब पूरी तरह से लिखित परीक्षा के प्रदर्शन पर आधारित होंगे - संस्थान की प्रवेश परीक्षाओं के लिए 70 प्रतिशत और गेट या नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की योग्यता परीक्षाओं के लिए 30 प्रतिशत वेटेज होगा।

टेक्निकल विषयों में डॉक्टरेट शिक्षा को नया रूप देने के लिए एक बेहद अहम कदम उठाते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने पहली बार पीएचडी और डीएससी कोर्सेज के लिए अपने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों पर लागू होंगे। इसका उद्देश्य AICTE से संबद्ध संस्थानों में प्रवेश, शोध और मूल्यांकन प्रक्रिया को मानकीकृत करना है। ये नियम इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों पर लागू होंगे। इसका उद्देश्य एआईसीटीई से संबद्ध संस्थानों में दाखिले, रिसर्च और मूल्यांकन प्रक्रिया में एकरूपता लाना है। ये दिशानिर्देश फरवरी 2025 में गठित पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें जुलाई में एआईसीटीईटी की कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दी। फिलहाल इन्हें केंद्र सरकार की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है।

अब इंटरव्यू नहीं, पीएचडी दाखिले के लिए लिखित परीक्षाएं होंगी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया से साक्षात्कार को पूरी तरह से हटाना है। पहले उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) 70:30 के अनुपात का पालन करते थे, जिसमें 70 प्रतिशत वेटेज लिखित परीक्षा और 30 प्रतिशत वेटेज साक्षात्कार को दिया जाता था। नए दिशानिर्देशों के तहत प्रवेश अब पूरी तरह से लिखित परीक्षा के प्रदर्शन पर आधारित होंगे - संस्थान की प्रवेश परीक्षाओं के लिए 70 प्रतिशत और गेट या नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की योग्यता परीक्षाओं के लिए 30 प्रतिशत वेटेज होगा।

क्यों बदलाव जरूरी - समिति ने इस बदलाव को पक्षपात कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बताया। - -

विरोध हालांकि कुछ शिक्षाविदों का तर्क है कि साक्षात्कारों को हटाने से संस्थानों की कम्युनिकेशन स्किल और शोध क्षमता जैसे प्रमुख गुणात्मक कारकों का आकलन करने की क्षमता सीमित हो सकती है।

थीसिस जमा करने के लिए पब्लिकेशन एक बार फिर अनिवार्य

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2022 के फैसले को पलटते हुए एआईसीटीई ने सभी डॉक्टरेट उम्मीदवारों के लिए शोध प्रकाशन अनिवार्य कर दिया है। शोध पब्लिश करने के लिए पात्र होने के लिए स्कॉलर्स को को निम्नलिखित प्रकाशित करना होगा:

- दो स्कोपस-इंडेक्स्ड जर्नल पेपर (समीक्षा लेखों को छोड़कर)

- एक सहकर्मी-समीक्षित सम्मेलन पत्र

अपवाद वाले मामलों में समय से पहले थीसिस जमा करने की अनुमति

कुछ विशेष क्राइटेरिया पर खरे उतरने वाले स्कॉलर्स के लिए न्यूनतम अवधि से छह महीने पहले तक थीसिस जमा करने की अनुमति देते हैं।

इनमें शामिल हैं: दो Q1 स्कोपस-सूचीबद्ध पत्रिका प्रकाशन

एक सहकर्मी-समीक्षित सम्मेलन पत्र

महत्वपूर्ण रिसर्च कंट्रीब्यूशन प्रदर्शित

दाखिलों के नियमों में नरमी एआईसीटीई दिशानिर्देशों में प्रत्येक शैक्षणिक सेमेस्टर की शुरुआत से पहले रोलिंग एडमिशन और साल में दो बार एडमिशन विंडो की शुरुआत करते हैं। एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि चार वर्षीय स्नातक डिग्री और पांच वर्षों के संबंधित उद्योग अनुभव वाले उम्मीदवार सीधे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे AICTE के नियम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) जैसे शीर्ष संस्थानों की समान नीतियों के अनुरूप हो गए हैं।

पीएचडी की अवधि यूजीसी के मानदंडों के अनुरूप रहेगी: फुल टाइम : न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष

पार्ट टाइम: न्यूनतम 4 वर्ष, अधिकतम 8 वर्ष

पार्ट टाइम अपने नियोक्ताओं से कार्यभार में 20 प्रतिशत की कमी के भी हकदार हैं।

बताना होगा कि रिसर्च वर्क में एआई का कितना इस्तेमाल किया

पढ़ाई लिखाई में एआई टूल्स के बढ़ते उपयोग को स्वीकार करते हुए एआईसीटीई ने कहा है कि शोधार्थियों को यह बताना होगा कि उन्होंने अपने शोध कार्य में AI का कितना इस्तेमाल किया है। पर्यवेक्षकों को ऐसे टूल्स के नैतिक और मौलिकता को प्रमाणित करना होगा। शैक्षणिक अखंडता बनाए रखने के लिए एआई और साहित्यिक चोरी की जांच में फ़ुटनोट, संदर्भ और पूर्व प्रकाशित कार्य शामिल नहीं होंगे।

सुपरविजन सुपरविजन की सीमा यूजीसी नियमों के जैसी है, लेकिन अब इसमें विजिटिंग फैकल्टी, प्रैक्टिस प्रोफेसर और एमेरिटस प्रोफेसर शामिल हैं, जिन्हें सीमित संख्या में पीएचडी उम्मीदवारों को को-सुपरवाइज करने की अनुमति है।

डीएससी डिग्री मानदंड लागू पहली बार एआईसीटीई ने डॉक्टर ऑफ साइंस (डीएससी) की डिग्री देने के लिए औपचारिक दिशानिर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं होनी चाहिए:

पीएचडी धारक प्रोफ़ेसर के रूप में 10 वर्षों सहित 20 वर्षों का अनुभव

शोध मानदंडों को पूरा करना, जिनमें शामिल हैं:

25 प्रकाशित शोधपत्र

स्कोपस एच-इंडेक्स 20

गूगल स्कॉलर एच-इंडेक्स 30

कम से कम 5,000 उद्धरण या पांच भारतीय उपयोगिता पेटेंट