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PhD : यूजी कॉलेजों के प्रोफेसर नहीं बन सकते पीएचडी गाइड, नए नियमों पर भड़के शिक्षक

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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सिंडिकट सदस्य डॉ. सत्येंद्र सिंह उर्फ टुनटुन और प्रो. रमेश प्रसाद गुप्ता ने यूजी कॉलेजों के शिक्षकों के पीएचडी गाइड बनने पर रोक का मुद्दा उठाया। इस पर विवि की तरफ से कहा गया कि लोकभवन से जो ड्राफ्ट बना है, उसे पास करना होगा।

PhD : यूजी कॉलेजों के प्रोफेसर नहीं बन सकते पीएचडी गाइड, नए नियमों पर भड़के शिक्षक

बीआरएबीयू में बुधवार को एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट की आपात बैठक कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लोकभवन से पास एक वर्षीय और दो वर्षीय पीजी के सिलेबस और पीएचडी के नये रेगुलेशन को पास किया गया। विवि में सबसे पहले एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई। एकेडमिक काउंसिल के बाद शाम 4.30 बजे से सिंडिकेट की बैठक हुई। सिंडिकट सदस्य डॉ. सत्येंद्र सिंह उर्फ टुनटुन और प्रो. रमेश प्रसाद गुप्ता ने यूजी कॉलेजों के शिक्षकों के पीएचडी गाइड बनने पर रोक का मुद्दा उठाया। इस पर विवि की तरफ से कहा गया कि लोकभवन से जो ड्राफ्ट बना है, उसे पास करना होगा।

हालांकि, सदस्यों की मांग पर बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों में प्रयोगशाला नहीं होने से वहां के शिक्षकों के पीएचडी गाइड बनने पर मनाही हो रही है, लेकिन हमलोग ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों को पीजी विभाग से जोड़ेंगे ताकि वहां के छात्र पीजी विभाग आकर प्रैक्टिकल कर सकें।

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एकेडमिक काउंसिल बैठक में सदस्यों ने पीजी में एईसीसी के तहत आने वाले विषयों के सिलेबस नहीं होने का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने कहा कि एईसीसी का सिलेसब नहीं होने से उसकी पढ़ाई कराने में परेशानी होगी। इसपर तय किया गया कि लोकभवन को इस बारे में ईमेल किया जायेगा। बैठक में एमसीए की पढ़ाई तीन वर्ष की जगह दो वर्ष करने पर भी चर्चा हुई। इस बारे में भी लोकभवन को पत्र भेजा जायेगा। बैठक में एनएसएस और क्रॉसवर्ड के नये सिलेबस को भी पास कर दिया गया।

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नए पीएचडी रेगुलेशन में कहा गया है कि पीजी कॉलेज या पीजी विभाग के शिक्षक ही शोध गाइड बन सकते हैं। ऐसे में यूजी कॉलेजों का क्या होगा। काउंसिल के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह यूजी कॉलेजों के शिक्षकों के साथ भेदभाव होगा। इस पर वीसी ने कहा कि इस मुद्दे पर सदस्य लोकभवन में अपनी बात ईमेल करके बता दें। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शोध की गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए लोकभवन काफी सख्त है।

बैठक में बताया कि पीएचडी के नये रेगुलेशन में विश्वविद्यालय अपनी तरफ से कोई चीज जोड़ तो सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते हैं। मसलन, रेगुलेशन में 180 दिन का कोर्स वर्क है, इसे विश्वविद्यालय चाहे तो बढ़ा सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता है।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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