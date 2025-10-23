PhD : पीएचडी दाखिले के लिए जून 2024 के बाद UGC NET पास ही पात्र, JRF पर ये है शर्त

संक्षेप: PRSU में जून 2024 से पूर्व यूजीसी-नेट पास अभ्यर्थी पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य नहीं है। आठ अगस्त तक जिन अभ्यर्थियों का जेआरएफ प्रमाणपत्र वैध था, केवल उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य माना गया है।

उत्तर प्रदेश के प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए साक्षात्कार नवंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। शोध प्रवेश के निदेशक प्रो. विवेक कुमार सिंह की ओर से जारी सूचना में साफ किया गया है कि जून 2024 से पूर्व यूजीसी-नेट पास अभ्यर्थी पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य नहीं है। स्क्रीनिंग समिति ने जून 2024 तथा उसके बाद नेट में तीनों में से किसी एक कैटेगरी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए योग्य माना है।

इसके साथ-साथ आवेदन भरने की अंतिम तिथि आठ अगस्त तक जिन अभ्यर्थियों का जेआरएफ प्रमाणपत्र वैध था, केवल उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य माना गया है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को प्राप्त होगा। स्क्रीनिंग समिति की प्रारंभिक जांच में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में आपत्तियां या कमियां पाई गई हैं उन्हें समर्थ पोर्टल से सूचना भेजी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 25 अक्तूबर तक अवसर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी अपना स्पष्टीकरण ईमेल से भेज सकते हैं अन्यथा उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा।