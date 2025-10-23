Hindustan Hindi News
PhD : पीएचडी दाखिले के लिए जून 2024 के बाद UGC NET पास ही पात्र, JRF पर ये है शर्त

संक्षेप: PRSU में जून 2024 से पूर्व यूजीसी-नेट पास अभ्यर्थी पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य नहीं है। आठ अगस्त तक जिन अभ्यर्थियों का जेआरएफ प्रमाणपत्र वैध था, केवल उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य माना गया है।

Thu, 23 Oct 2025 08:03 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए साक्षात्कार नवंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। शोध प्रवेश के निदेशक प्रो. विवेक कुमार सिंह की ओर से जारी सूचना में साफ किया गया है कि जून 2024 से पूर्व यूजीसी-नेट पास अभ्यर्थी पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य नहीं है। स्क्रीनिंग समिति ने जून 2024 तथा उसके बाद नेट में तीनों में से किसी एक कैटेगरी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए योग्य माना है।

इसके साथ-साथ आवेदन भरने की अंतिम तिथि आठ अगस्त तक जिन अभ्यर्थियों का जेआरएफ प्रमाणपत्र वैध था, केवल उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य माना गया है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को प्राप्त होगा। स्क्रीनिंग समिति की प्रारंभिक जांच में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में आपत्तियां या कमियां पाई गई हैं उन्हें समर्थ पोर्टल से सूचना भेजी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 25 अक्तूबर तक अवसर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी अपना स्पष्टीकरण ईमेल से भेज सकते हैं अन्यथा उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा।

पीएचडी आवेदन तिथि 27 तक बढ़ाई

प्रयागराज मुख्य संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पीएचडी प्रवेश के आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार तक पंजीकरण और आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। विवि ने इस सत्र में 43 विषयों की 873 सीटों पर पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर से 22 अक्तूबर तक मांगे थे। इसमें 534 सीटें इविवि परिसर और 339 सीटें संबद्ध महाविद्यालयों की हैं। छात्रों के अनुरोध पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी पहले पंजीकरण करा चुके हैं या शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 29 से 31 अक्तूबर तक का समय दिया जाएगा।

