Phd : अब रेगुलर क्लास के बिना पार्ट टाइम पीएचडी नहीं कर सकेंगे, जानें क्या हैं नए नियम
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पार्ट टाइम पीएचडी के लिए कम से कम छह माह तक नियमित कक्षाओं, कोर्सवर्क और शोध गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय का मानना है कि इससे शोधार्थियों की अकादमिक तैयारी मजबूत होगी।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीएचडी की पढ़ाई और शोध प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम ढांचा लागू किया है। खासतौर पर ये नए नियम उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो नौकरी या किसी व्यवसाय के साथ पीएचडी करना चाहते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए कम से कम छह माह तक नियमित कक्षाओं, कोर्सवर्क और शोध गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय का मानना है कि इससे शोधार्थियों की अकादमिक तैयारी मजबूत होगी और वे अपने विषय को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
नौकरीपेशा अब सीधे पार्ट टाइम पीएचडी में प्रवेश नहीं ले सकेंगे
नौकरीपेशा अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि वे अब सीधे पार्ट टाइम पीएचडी में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। पहले उन्हें फुल टाइम मोड में पीएचडी कोर्सवर्क सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। इसके बाद ही, यदि वे किसी नियमित नौकरी में हैं तो कम से कम एक साल पूरा हो और उनका पद पे-लेवल 10 या उसके समकक्ष है तो वे पार्ट टाइम में बदलाव के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को भी कई स्तर पर जांचा जाएगा।
कैसे मिलेगी प्रस्ताव को मंजूरी
सबसे पहले संबंधित विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके बाद मामला रिसर्च डिग्री कमेटी (आरडीसी) के पास जाएगा, जहां इसकी समीक्षा होगी। आरडीसी की मंजूरी मिलने के बाद अंतिम निर्णय कुलपति स्तर पर लिया जाएगा। इस तरह अब विभाग, आरडीसी और कुलपति स्तर पर अनुमोदन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। हाल ही में कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिलि की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नया ढांचा यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुरूप तैयार किया गया है।
इविवि में 79 चयनित पुराछात्रों का सम्मान आज
यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एल्युमिनाई एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित 79 पुराछात्रों का सम्मान किया जाएगा। सीनेट परिसर स्थित प्रो. ईश्वर टोपा सभागार में होने वाले समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव करेंगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी