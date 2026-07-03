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75 की उम्र और PhD समेत 32 डिग्रियां, अब IGNOU से कौन सी परीक्षा दे रहे मिलखी राम, क्या है टारगेट

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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कांगड़ा जिले के गंदड़ गांव के निवासी डॉ. मिल्खी राम 75 वर्ष हैं और 32 डिग्रियां हासिल करने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। लेकिन अभी शिक्षा और नया सीखने के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ है।

75 की उम्र और PhD समेत 32 डिग्रियां, अब IGNOU से कौन सी परीक्षा दे रहे मिलखी राम, क्या है टारगेट

आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोग शांति के साथ आरामदायक जीवन जीना पसंद करते हैं। ज्यादातर पढ़ाई लिखाई से दूरी बना लेते हैं। नया सीखने की ललक खत्म हो जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के डॉ. मिलखी राम का मामला ठीक इसके विपरीत है। कांगड़ा जिले के गंदड़ गांव के निवासी डॉ. मिल्खी राम 75 वर्ष हैं और 32 डिग्रियां हासिल करने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। लेकिन अभी शिक्षा और नया सीखने के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ है। पीएचडी कर चुके मिलखी राम अब इग्नू से आचार्य की परीक्षा दे रहे हैं। वे हाल ही में ज्योतिष विषय में डिग्री प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमीरपुर स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे।

महाविद्यालय के प्राचार्य सतीश सोनी और इग्नू अध्ययन केंद्र के सहायक समन्वयक प्रो. संजय कुमार ने बताया कि डॉ. मिलखी राम अब तक 32 डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं। अब वे ज्योतिष विषय में भी डिग्री हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। 75 वर्ष की आयु में भी उनका शिक्षा के प्रति समर्पण और सीखने का उत्साह युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि यदि सीखने की इच्छा हो तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती।

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इन विषयों में हासिल की है महारत

डॉ. मिल्खी राम के पास डिग्रियों का एक लंबा-चौड़ा खजाना है। उन्होंने बीए (प्रभाकर), बी.एड., एलएलबी जेएमसी (JMC), एमबीए (MBA)एमए (MA): हिंदी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र एम.फिल और हिंदी में पीएचडी (PhD)डिग्रियां प्राप्त की हैं।

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डॉ. अंबेडकर को मानते हैं प्रेरणास्त्रोत

जिस तरह बाबा साहेब अंबेडकर के बाद खूब डिग्रियां थी, उसी तरह वे भी काफी डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं। डॉ. मिल्खी राम ने बताया कि वे बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर से बेहद प्रेरित हैं। इस लंबी शैक्षिक यात्रा में उन्हें अपने परिवार का भरपूर साथ मिला। उनकी धर्मपत्नी विद्या देवी, जो खुद वन विभाग से ग्रेड-वन पद से सेवानिवृत्त हैं, ने इस सफल में उनका पूरा साथ दिया। इसके साथ ही उनके बेटे राकेश कुमार (जो इंडियन रेलवे में आईआरटीएस ऑफिसर हैं) और बहू का भी उन्हें पूरा समर्थन मिलता है। पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसके लिए उन्होंने हाल ही में अपनी आंखों का इलाज भी करवाया है।

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इग्नू सेंटर में हुआ भव्य स्वागत

इतनी अधिक उम्र में परीक्षा देने हमीरपुर इग्नू सेंटर पहुंचे डॉ. मिल्खी राम का सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर संजय कुमार ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर भव्य स्वागत किया। प्रोफेसर संजय कुमार ने उन्हें समाज के लिए एक बड़ा प्रेरणास्त्रोत बताते हुए कहा, “जिस 75 वर्ष की आयु में आम लोगों को किताब के अक्षर पढ़ने में भी दिक्कत आती है, उस उम्र में डॉ. मिल्खी राम पूरे जोश के साथ परीक्षा देने में डटे हुए हैं। यह हम सभी के लिए एक मिसाल है।

डॉ. मिलखी राम का कहना है कि उम्र कभी भी शिक्षा हासिल करने में बाधा नहीं बननी चाहिए। यदि सीखने की इच्छा और मेहनत करने का जज्बा हो तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है। उनका यह कदम उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो उम्र या परिस्थितियों को अपनी पढ़ाई में रुकावट मान लेते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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