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4 साल की ग्रेजुएशन के बाद सीधा PhD पर विवाद, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में PG व UGC NET की क्या होगी अहमियत

By Pankaj Vijay
पीटीआई
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डीयू में 4 वर्षीय स्नातक करने वाले छात्रों को सीधे पीएचडी में प्रवेश देने के फैसले पर शिक्षकों के बीच मतभेद उभर आए हैं। कई फैकल्टी मेंबर्स का कहना है कि इससे शोध की बुनियाद कमजोर हो सकती है।

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पीएचडी

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा चार वर्षीय स्नातक (एफवाईयूपी) पूरा करने वाले छात्रों को सीधे पीएचडी में प्रवेश देने के फैसले पर शिक्षकों के बीच मतभेद उभर आए हैं। कुछ शिक्षकों ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप प्रगतिशील कदम बताया है, जबकि अन्य ने चेतावनी दी है कि इससे शोध की बुनियाद कमजोर हो सकती है और प्रवेश प्रक्रिया में अस्पष्टता पैदा हो सकती है। शुक्रवार को अकादमिक परिषद (एसी) द्वारा मंजूर संशोधित पीएचडी नियमों के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के छात्र सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। इस फैसले का विरोध करने वाले शिक्षकों का कहना है कि मास्टर डिग्री को दरकिनार करने से शोध की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

पीजी नींव को मजबूत करता है

मिरांडा हाउस की शिक्षिका आभा देव हबीब ने कहा कि विशेष शोध में प्रवेश से पहले स्नातकोत्तर शिक्षा किसी विषय की अवधारणात्मक समझ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा, "पीएचडी शोध के दायरे को सीमित करती है। यह विषय की बुनियाद मजबूत नहीं करती। स्नातकोत्तर शिक्षा विषय की मजबूत नींव देती है, जिससे बाद में शोध के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने की स्वतंत्रता मिलती है।"

असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में किसे मिलेगी प्राथमिकता

हबीब ने इस व्यवस्था की दीर्घकालिक उपयोगिता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय बिना पर्याप्त विचार किए लगातार बदलाव कर रहा है। उनके अनुसार, भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में मास्टर और पीएचडी दोनों डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना अधिक रहेगी।

देशबंधु कॉलेज के प्रोफेसर बिस्वजीत मोहंती ने कहा कि प्रस्ताव का मकसद एनईपी के तहत शोध को बढ़ावा देना है, लेकिन इसमें कई व्यावहारिक कमियां हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट (UGC) के जरिए आने वाले छात्रों और स्नातक के बाद सीधे पीएचडी में प्रवेश पाने वालों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी।

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नया नियम क्वालिटी रिसर्च को और प्रोत्साहित करेगा

रामजस कॉलेज के प्राचार्य अजय कुमार अरोड़ा ने कहा कि यह व्यवस्था एनईपी की उस अवधारणा के अनुरूप है, जिसमें छात्रों को शैक्षणिक प्रगति के कई विकल्प दिए गए हैं। किरोड़ीमल कॉलेज के प्राचार्य दिनेश खट्टर ने कहा कि एफवाईयूपी के पहले बैच के 28 छात्रों ने शोधपत्र प्रकाशित किए हैं, जिनमें से 10 के शोधपत्र स्कोपस सूचीबद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उनके अनुसार, नया प्रावधान गुणवत्तापूर्ण शोध को और प्रोत्साहित करेगा।

डीयू की डीन, प्रवेश, हनीत गांधी ने कहा कि स्कोपस सूचीबद्ध शोधपत्र प्रकाशित करने वाले पात्र छात्रों को अलग श्रेणी के तहत सीधे पीएचडी में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सीटें बढ़ाने की संभावना पर विचार के लिए एक समिति गठित की गई है।

Pankaj Vijay

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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