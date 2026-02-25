Hindustan Hindi News
PhD : कई सालों से पीएचडी में अटके 644 छात्रों का एडमिशन रद्द, UGC नियम के चलते फैसला, सीटें कर रखी थीं ब्लॉक

Feb 25, 2026 11:42 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
यूजीसी नियमों को ध्यान में रखते हुए मुंबई विश्वविद्यालय ने रिचर्स करने की समय सीमा पार करने वाले 644 पीएचडी छात्रों का दाखिला रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालय का तर्क है कि इन शोधार्थियों के कारण सीटें ब्लॉक हो रही थीं।

मुंबई विश्वविद्यालय ने सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच एक चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत 644 पीएचडी शोधार्थियों का दाखिला रद्द कर दिया है। ये पीएचडी छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से पीएचडी करने के लिए तय की गई अधिकतम समय सीमा में अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाए। विश्वविद्यालय का कहना है कि यह कोई अचानक की गई या फिर सभी शोधार्थियों पर एक साथ की गई कार्रवाई नहीं है। बल्कि प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा की गई और उन्हें नियमों पर खरा न उतरे पाए जाने पर पंजीकरण रद्द किया गया। एक ही शैक्षणिक सत्र में इतने बड़े पैमाने पर पीएचडी पंजीकरण रद्द किए जाने का यह पहला मामला है।

10-10 साल से पीएचडी कर रहे छात्र, सीटें कर रखी ब्लॉक

पीएचडी से जिन स्टूडेंट्स का नाम काटा गया है, उनमें कई 10 साल से अधिक समय से इसी कोर्स में हैं। उनकी पीएचडी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकी है। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि लंबे समय तक पीएचडी में अटके शोधार्थियों की वजह से सीटें ब्लॉक हो गई थीं और गाइड नए शोधार्थियों को दाखिला नहीं दे पा रहे थे, जिससे डॉक्टरेट दाखिला प्रक्रिया में बाधा पैदा हो रही थी।

स्टूडेंट्स से कई शिकायतें मिली थीं जिन्होंने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया था, लेकिन उन्हें एक या दो साल तक गाइड अलॉट नहीं किए गए थे। अधिकारी ने बताया कि कई डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि उनकी फैकल्टी नए पीएचडी छात्रों को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि गाइड में सुपरविजन में पहले से ही कई स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं। इन शोधार्थियों की पीएचडी आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। कुछ छात्र तो 10-10 साल से पीएचडी कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स ने पीएचडी सीटें ब्लॉक कर रखी हैं।

यूजीसी ( UGC ) के नियम के मुताबिक कितने सालों में पीएचडी करनी होती है

रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी नियम कहते हैं कि पीएचडी तीन से छह वर्ष के भीतर पूरी की जानी चाहिए, जबकि अधिकतम अवधि आठ वर्ष है। महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम 10 वर्ष तक का विस्तार दिया जा सकता है। गाइड को लेकर भी नियम है। एक प्रोफेसर अधिकतम आठ, एसोसिएट प्रोफेसर छह और असिस्टेंट प्रोफेसर चार शोधार्थियों को सुपरवाइज कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शोध अनुशासन बहाल करने के लिए यूजीसी के ढांचे के भीतर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा, 'यह प्रत्येक मामले के आधार पर की गई प्रक्रियात्मक कार्रवाई थी, कोई अचानक सामूहिक निर्णय नहीं।'जिन 644 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल कर दिया गया है, वे इन लिमिट को पार कर चुके थे।

छात्रों ने जताई नाराजगी

इस निर्णय के बाद प्रभावित शोधार्थियों में असंतोष देखा जा रहा है। कई छात्रों ने आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला दिया। एक शोधार्थी ने कहा, 'मैं कामकाजी छात्र हूं, पारिवारिक समस्याएं थीं और विवाद के कारण मुझे अपना गाइड बदलना पड़ा। यह अन्याय है।'

शिक्षाविदों ने उठाए सवाल

वरिष्ठ शिक्षाविदों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पीएचडी रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। डॉ. ए.डी. सावंत, जो एमयू के पूर्व प्रो-वाइस चांसलर रहे हैं, ने इस संख्या को बहुत तादाद बताते हुए निगरानी तंत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, 'क्या स्टेटस रिपोर्ट की नियमित समीक्षा हुई? गाइड और विभागीय पैनल क्या कर रहे थे?' उन्होंने सुझाव दिया कि अटेंडेंस की निगरानी, समय-समय पर मूल्यांकन और सशर्त विस्तार की व्यवस्था सख्ती से लागू की जानी चाहिए। एक अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्य ने कहा कि समय पर समीक्षा और चेतावनी दी जाती तो इतने बड़े पैमाने पर रद्दीकरण से बचा जा सकता था।

विश्वविद्यालय ने यूजीसी अनुपालन का हवाला दिया

एमयू ने कहा कि पीएचडी में विस्तार केवल संतोषजनक प्रगति के आधार पर शोध सलाहकार समिति और गाइड की सिफारिश पर ही दिया जाता है। यूजीसी नियम महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त दो वर्ष का विस्तार प्रदान करते हैं, जिससे अधिकतम अवधि 10 वर्ष हो जाती है।

विश्वविद्यालय ने कहा कि जो पंजीकरण यूजीसी मानदंडों के अनुरूप नहीं थे, उनकी समीक्षा उसकी अकादमिक परिषद द्वारा की गई। जिन शोधार्थियों की विस्तार अवधि समाप्त नहीं हुई है या जिन्होंने अंतिम सिनॉप्सिस जमा कर दिया है, उन्हें 31 मार्च 2026 तक शोध प्रबंध जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है।

शोधार्थी का आरोप

52 वर्षीय बौद्ध भिक्षु और शोधार्थी भदंत विमांसा ने आरोप लगाया कि उनका पंजीकरण जानबूझकर निशाना बनाया गया। बड़े स्तर पर रद्दीकरण उनके खिलाफ कार्रवाई को छिपाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा, 'मुझे कैंपस से बाहर करने की कोशिश में 8 नवंबर 2025 को मेरा पीएचडी पंजीकरण रद्द कर दिया गया। मेरा हॉस्टल कमरा सील कर दिया गया और मैं अगस्त से परिसर में विरोध कर रहा हूं।' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें और उनके समर्थकों को पहुंच से वंचित किया।

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने 18 फरवरी को एमयू के कालिना परिसर में सुनवाई की और विश्वविद्यालय को 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

