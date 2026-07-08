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PhD : अब स्नातक पास छात्रों को सीधे पीएचडी में दाखिला, 3 से 6 वर्ष अवधि, पुराने नियम खत्म

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में ग्रेजुएशन पास छात्रों को सीधे पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। इसके तहत 7.5 सीजीपीए या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को यह सुविधा मिलेगी। ऐसे छात्र-छात्रा एक वर्षीय मास्टर डिग्री के बिना भी सीधे पीएचडी में प्रवेश के पात्र होंगे।

PhD : अब स्नातक पास छात्रों को सीधे पीएचडी में दाखिला, 3 से 6 वर्ष अवधि, पुराने नियम खत्म

बिहार में स्नातक उत्तीर्ण पात्र छात्रों को सीधे पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। इसके तहत 7.5 सीजीपीए या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को यह सुविधा मिलेगी। ऐसे छात्र-छात्रा एक वर्षीय मास्टर डिग्री के बिना भी सीधे पीएचडी में प्रवेश के पात्र होंगे। बिहार लोक भवन ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज पीएचडी ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वर्ष 2017 के पुराने पीएचडी नियम समाप्त हो गए हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी की पढ़ाई अब नए नियमों के तहत होगी। तीन वर्षीय स्नातक करने वालों को दो वर्षीय स्नातकोत्तर या चार वर्षीय स्नातक के बाद एक वर्षीय मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी।

क्या होगी पात्रता

सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55% अंक तथा आरक्षित वर्गों को यूजीसी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। नई पीएचडी विनियमावली को यूजीसी के 2022 के मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। नया नियम चार जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। अब राज्य के संबंधित विवि को वैधानिक निकायों से इसे अपनाना होगा। पीएचडी में प्रवेश केवल यूजीसी-नेट, यूजीसी-सीएसआईआर-नेट या गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। प्रवेश के लिए 80% वेटेज नेट-गेट अंक और 20%वेटेज साक्षात्कार को दिया जाएगा।

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तीन वर्ष शेष होने पर नहीं मिलेंगे नए शोधार्थी

नई व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में तीन वर्ष से कम समय बचा होगा, वे नए पीएचडी शोधार्थी नहीं ले सकेंगे।

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पीएचडी तीन से छह वर्ष की होगी

पीएचडी की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष और अधिकतम छह वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। महिला शोधार्थियों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले शोधार्थियों को अतिरिक्त दो वर्ष की छूट मिलेगी। नए नियमों के तहत सभी पीएचडी शोधार्थियों को शिक्षण, लेखन और शैक्षणिक प्रशिक्षण लेना होगा।

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पीजी से पीएचडी तक की व्यवस्था बदली

बिहार में पीजी से लेकर पीएचडी तक की शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। लोकभवन से नयी व्यवस्था पर मुहर लग गयी है। कुलाधिपति सय्यद अता हसनैन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को अधिक गुणवत्तापूर्ण, लचीली और शोधोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शैक्षणिक सुधारों को स्वीकृति दी है। इनमें एकरूप पीएचडी विनियम 2026, एक वर्षीय व द्विवर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की नयी शैक्षणिक रूपरेखा, चार वर्षीय सीबीसीएस स्नातक कार्यक्रम में संशोधन व क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड को दो क्रेडिट क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करना प्रमुख है। चार वर्षीय स्नातक के तहत पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर स्नातक प्रमाणपत्र, दूसरे वर्ष के बाद स्नातक डिप्लोमा, तीसरे वर्ष के बाद स्नातक उपाधि व चार वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने पर ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। छठे सेमेस्टर तक 7.5 या उससे अधिक सीजीपीए प्राप्त करने वाले चौथे वर्ष में ऑनर्स विथ रिसर्च का विकल्प चुन सकेंगे, जिससे शोध का अवसर मिलेगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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