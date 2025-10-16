PhD : देश में पीएचडी के तौर तरीकों में बड़े बदलाव की तैयारी, केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को दिए अहम निर्देश

संक्षेप: PhD Degree : केंद्र सरकार ने केंद्रीय विभागों से कहा है कि वे पीएचडी के लिए गाइड चुनने के तरीके और जिस तरह से वे स्टूडेंट्स को उनके कोर्स वर्क में मदद करते हैं, उसे फिर से चेक करें।

देश में पीएचडी करने कराने के तौर तरीकों में बड़े बदलाव की तैयारी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों से कहा है कि वे डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी) के लिए गाइड चुनने के तरीके और जिस तरह से वे स्टूडेंट्स को उनके कोर्स वर्क में मदद करते हैं, उसे फिर से चेक करें। साथ ही इस सारी प्रक्रिया का मूल्यांकन करें। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा है कि शोध और हाइपोथिसिस के विषय देश की उभरती जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से होने चाहिए।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले सचिवों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के आधार पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी सचिवों को लिखा है कि वे तय मानकों के आधार पर गाइड चुनने की संभावना तलाशें। उन्होंने कहा कि इनोवेशन, नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएचडी डिग्री कोर्स को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा सचिवों को नेटवर्क प्रोजेक्ट सिस्टम के जरिए जॉइंट पीएचडी के लिए सिस्टम तलाशने के लिए भी कहा गया है, जिसमें कई पीएचडी स्कॉलर्स और अलग-अलग इंस्टिट्यूट के रिसर्च वर्क शामिल हो। सूत्रों ने कहा कि पीएम के साथ बातचीत के दौरान एक सेक्रेटरी ने इस बदलाव की जरूरत पर जोर दिया था।

अमेरिका जैसा हो पीएचडी कराने का सिस्टम अधिकारियों ने कहा कि असल रिसर्च क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड तरीके से होनी चाहिए, जैसा की अमेरिका जैसे देशों में होता है। एक अधिकारी ने कहा, 'डॉक्टरेट की डिग्री दिए जाने से पहले टीचिंग संबंधी जरूरतें और कॉम्पिटिटिव ग्रांट मिलना अनिवार्य होना चाहिए। डॉक्टरेट डिग्री के सिस्टम में बड़े बदलाव की बहुत जरूरत है। जो देश मिलकर रिसर्च करने को बढ़ावा देते हैं और जिनके पास इसके लिए इकोसिस्टम है, वे हमेशा लीडर रहे हैं। वे टॉप प्राइज पाने में आगे रहते हैं।'