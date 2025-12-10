Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़PhD Degree : High Court nixes IIM Ahmedabad decision expelling three PhD scholars students
PhD : देश के नंबर 1 संस्थान ने 3 नॉन परफॉर्मर पीएचडी छात्रों को निकाला, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

PhD : देश के नंबर 1 संस्थान ने 3 नॉन परफॉर्मर पीएचडी छात्रों को निकाला, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

संक्षेप:

आईआईएम अहमदाबाद के तीन पीएचडी शोधार्थियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पीएचडी छात्रों को उनके पहले साल की खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस के कारण निकालने के फैसले को रद्द कर दिया है।

Dec 10, 2025 03:49 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

गुजरात हाईकोर्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद (आईआईएम ए ) के तीन पीएचडी शोधार्थियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पीएचडी छात्रों को उनके पहले साल की एकेडमिक परफॉर्मेंस के कारण निकालने के फैसले को रद्द कर दिया है। आईआईएम अहमदाबाद ने इन शोधार्थियों को पीएचडी के पहले वर्ष में खराब अकादमिक प्रदर्शन के चलते कोर्स से निकाल दिया था। आपको बता दें कि आईआईएम अहमदाबाद देश का नंबर 1 मैनेजमेंट संस्थान है। भारत सरकार की एनआईआरएफ रैंकिंग में यह कई सालों से पहले पायदान पर काबिज है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जस्टिस निखिल करियल ने कहा कि देश के प्रमुख मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का फैसला डॉक्टोरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (डीपीएम) के प्रैक्टिस और प्रोसीजर मैनुअल के खिलाफ था। इसमें कोई शोधार्थी छात्र जरूरी अकादमिक मानकों पर खरा उतरने में नाकाम हो जाता है, तो एक और साल देकर उसे अपने अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति दी गई है।

संस्थान ने तीनों छात्रों को जारी किया था नोटिस

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पहले वर्ष के तीन पीएचडी शोधार्थियों अभिलाषा कुमार, अतुल गुप्ता और उथरा पी के - से 22 मई को पूछा गया था कि प्रमोशन की शर्त पूरी न करने के कारण कोर्स के दूसरे साल में उनकी उम्मीदवारी क्यों वापस नहीं ली जानी चाहिए। उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एकेडमिक प्रदर्शन कमी के कारण उन्हें निकालने का आदेश पास किया। उनकी अपील को आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक ने बिना सुनवाई के खारिज कर दिया।

डीपीएम मैनुअल में रिव्यू व सुधार का प्रावधान

छात्रों के वकीलों, आनंद याग्निक और बीजू नायर ने कहा कि डीपीएम मैनुअल में छोटी-मोटी एकेडमिक कमियों के लिए रिव्यू, सुधार और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान है और निष्कासित किए जाने से पहले उन विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि यह फैसला डीपीएम मैनुअल के प्रावधानों के खिलाफ और अतार्किक था। चूंकि छात्र अलग-अलग एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, इसलिए एकेडमिक कमी को और उदारता से देखा जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि मैनुअल में यह प्रावधान नहीं है कि किसी छात्र को कोर्सवर्क के पहले साल में एकेडमिक कमी के कारण निकाला जा सकता है।

read moreये भी पढ़ें:
कई सालों से पीएचडी कर रहे 553 छात्रों का दाखिला रद्द

एक छात्रा ने असाइनमेंट में की बेईमानी

तीनों में से एक शोधार्थी छात्रा को इसलिए खराब परफॉर्मेंस रेटिंग मिली क्योंकि उसने अपने असाइनमेंट पेपर में एक बड़ी बेईमानी की थी। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित ऐसे रेफरेंस दिए थे जो कि नकली पाए गए। हालांकि, वकीलों ने कहा कि छात्रों को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया।

डीपीएम मैनुअल के प्रावधानों का पालन किया: आईआईएम

आईआईएम अहमदाबाद ने कहा कि डीपीएम मैनुअल के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया गया था। हालांकि हाई कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, 'कोर्सवर्क स्टेज को दो साल में पूरा करना होता है, जिसमें क्लॉज 7.5.2 के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त साल दिया जाता है, ऐसा न करने पर छात्र को प्रोग्राम छोड़ना होगा।" हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा, "संस्थान का याचिकाकर्ता को प्रोग्राम छोड़ने के लिए कहना मैनुअल में बताए गए प्रोसीजर के मुताबिक नहीं है।'

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।