PhD : देश के नंबर 1 संस्थान ने 3 नॉन परफॉर्मर पीएचडी छात्रों को निकाला, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

संक्षेप: आईआईएम अहमदाबाद के तीन पीएचडी शोधार्थियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पीएचडी छात्रों को उनके पहले साल की खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस के कारण निकालने के फैसले को रद्द कर दिया है।

गुजरात हाईकोर्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद (आईआईएम ए ) के तीन पीएचडी शोधार्थियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पीएचडी छात्रों को उनके पहले साल की एकेडमिक परफॉर्मेंस के कारण निकालने के फैसले को रद्द कर दिया है। आईआईएम अहमदाबाद ने इन शोधार्थियों को पीएचडी के पहले वर्ष में खराब अकादमिक प्रदर्शन के चलते कोर्स से निकाल दिया था। आपको बता दें कि आईआईएम अहमदाबाद देश का नंबर 1 मैनेजमेंट संस्थान है। भारत सरकार की एनआईआरएफ रैंकिंग में यह कई सालों से पहले पायदान पर काबिज है।

जस्टिस निखिल करियल ने कहा कि देश के प्रमुख मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का फैसला डॉक्टोरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (डीपीएम) के प्रैक्टिस और प्रोसीजर मैनुअल के खिलाफ था। इसमें कोई शोधार्थी छात्र जरूरी अकादमिक मानकों पर खरा उतरने में नाकाम हो जाता है, तो एक और साल देकर उसे अपने अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति दी गई है।

संस्थान ने तीनों छात्रों को जारी किया था नोटिस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पहले वर्ष के तीन पीएचडी शोधार्थियों अभिलाषा कुमार, अतुल गुप्ता और उथरा पी के - से 22 मई को पूछा गया था कि प्रमोशन की शर्त पूरी न करने के कारण कोर्स के दूसरे साल में उनकी उम्मीदवारी क्यों वापस नहीं ली जानी चाहिए। उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एकेडमिक प्रदर्शन कमी के कारण उन्हें निकालने का आदेश पास किया। उनकी अपील को आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक ने बिना सुनवाई के खारिज कर दिया।

डीपीएम मैनुअल में रिव्यू व सुधार का प्रावधान छात्रों के वकीलों, आनंद याग्निक और बीजू नायर ने कहा कि डीपीएम मैनुअल में छोटी-मोटी एकेडमिक कमियों के लिए रिव्यू, सुधार और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान है और निष्कासित किए जाने से पहले उन विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि यह फैसला डीपीएम मैनुअल के प्रावधानों के खिलाफ और अतार्किक था। चूंकि छात्र अलग-अलग एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, इसलिए एकेडमिक कमी को और उदारता से देखा जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि मैनुअल में यह प्रावधान नहीं है कि किसी छात्र को कोर्सवर्क के पहले साल में एकेडमिक कमी के कारण निकाला जा सकता है।

एक छात्रा ने असाइनमेंट में की बेईमानी तीनों में से एक शोधार्थी छात्रा को इसलिए खराब परफॉर्मेंस रेटिंग मिली क्योंकि उसने अपने असाइनमेंट पेपर में एक बड़ी बेईमानी की थी। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित ऐसे रेफरेंस दिए थे जो कि नकली पाए गए। हालांकि, वकीलों ने कहा कि छात्रों को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया।