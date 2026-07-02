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PhD : राहत, अब 3 साल में जमा करें पीएचडी की थीसिस, शोधार्थियों को होगा फायदा

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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एचबीटीयू  ने शोधार्थियों के लिए पीएचडी प्रक्रिया बदल दी है। अब छात्र तीन वर्ष में ही थीसिस जमा कर सकेंगे। यह नियम फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही शोधार्थियों पर लागू होगा।

PhD : राहत, अब 3 साल में जमा करें पीएचडी की थीसिस, शोधार्थियों को होगा फायदा

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर ( एचबीटीयू ) ने शोधार्थियों के लिए पीएचडी प्रक्रिया बदल दी है। अब छात्र तीन वर्ष में ही थीसिस जमा कर सकेंगे। यह नियम फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही शोधार्थियों पर लागू होगा। इस पर एकेडमिक काउंसिल ने भी हमति जता दी है। संस्थान में पहले फुल टाइम शोधार्थियों के लिए पीएचडी पूरी करने की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष और पार्ट टाइम शोधार्थियों के लिए चार वर्ष निर्धारित थी। शोध कार्य पूरा होने के बाद थीसिस जमा करने के लिए अलग से समय दिया जाता था। इससे छात्र दीक्षांत में भाग नहीं ले पाते थे। नए निर्णय से शोधार्थियों को राहत मिलेगी। इससे शोध कार्य में गति आएगी और समय पर डिग्री प्राप्त करने में आसानी होगी। डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर वंदना ने बताया नई व्यवस्था से दीक्षांत समारोह में अधिक संख्या में शोधार्थियों को उपाधि मिल सकेगी

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2492 छात्रों को डिग्री, 448 को मिलेगी पीएचडी उपाधि

आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में 2492 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी। वहीं, 448 छात्रों को पीएचडी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यह पहला मौका होगा, जब इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को पीएचडी मिलेगी। संस्थान जल्द पदकों की सूची जारी करेगा। उन्हें मुख्य अतिथि पदक व डिग्री देकर सम्मानित करेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के स्पेस विभाग के इन-स्पेस (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर) के चेयरमैन डॉ. पवन गोयनका होंगे। आईआईटी कानपुर का 59वां दीक्षांत समारोह 15 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। समारोह की तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। इस साल दीक्षांत में 1099 छात्रों को स्नातक की डिग्री, 871 छात्रों को परास्नातक की डिग्री और 492 छात्रों को ई-मास्टर की डिग्री प्रदान की जाएगी।

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बिहार में पीएचडी कराने के नियमों में बदलाव

बिहार में पीएचडी कराने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में तीन साल से कम समय बचा है, वे नए शोधार्थियों को शोध नहीं करा सकेंगे। यही नहीं एक प्रोफेसर अधिकतम आठ, एसोसिएट प्रोफेसर छह और असिस्टेंट प्रोफेसर चार शोधार्थियों का ही मार्गदर्शन कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों में पीएचडी की पढ़ाई अब नये प्रावधानों से ही होगी। राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय पीएचडी अध्यादेश एवं विनियम-2026 में प्रवेश, शोध, मूल्यांकन और डिग्री प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को नये सिरे से निर्धारित किया गया है। पीएचडी शोधार्थियों को सप्ताह में चार से छह घंटे तक शिक्षण या रिसर्च असिस्टेंटशिप का कार्य भी सौंपा जा सकेगा। पीएचडी में प्रवेश केवल यूजीसी-नेट, यूजीसी-सीएसआइआर, नेट और गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। थीसिस जमा करने से पहले शोधार्थी के लिए कम-से-कम एक शोध पत्र प्रकाशित करना और एक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शोध पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में 80 प्रतिशत वेटेज नेट-गेट स्कोर और 20 प्रतिशत वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। उपलब्ध सीटों के मुकाबले अधिकतम तीन गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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