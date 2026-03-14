PhD : बगैर UGC NET व GATE के भी मिलेगा पीएचडी में दाखिला, लेकिन जो पास उन्हें एंट्रेंस से छूट
ट्रिपलआईटी प्रयागराज ने पहली बार पीएचडी में सीधे प्रवेश की सुविधा शुरू की है, जिससे शोध करने के इच्छुक छात्रों को नया अवसर मिलेगा। इन्हें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। लेकिन जो यूजीसी नेट व गेट पास हैं उन्हें एंट्रेंस से छूट रहेगी।
शोध को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी), प्रयागराज ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। संस्थान ने पहली बार पीएचडी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश की सुविधा शुरू की है, जिससे शोध करने के इच्छुक छात्रों को नया अवसर मिलेगा। नए शैक्षणिक सत्र के लिए पीएचडी में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। संस्थान की ओर से पीएचडी प्रवेश के लिए जारी ब्रोशर के अनुसार पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
UGC NET व GATE पास को एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं
इस स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम चयन होगा। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही नेट या गेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रखी हैं, उन्हें स्क्रीनिंग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी सीधे साक्षात्कार में शामिल होंगे। संस्थान का मानना है कि नई व्यवस्था से शोध में प्रतिभाशाली छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी। अब तक कई बार पीएचडी की सीटें योग्य उम्मीदवारों के अभाव में खाली रह जाती थीं, लेकिन नई प्रवेश प्रणाली से इन सीटों को भरना आसान होगा। इससे शोध कार्य को भी नई गति मिलेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप फैसला
यह पहल देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मानी जा रही है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और अधिक छात्रों को शोध से जोड़ने पर जोर दिया गया है। संस्थान ने पीएचडी प्रवेश के लिए तीन कट-ऑफ तिथि तय की है। पहली कट-ऑफ तिथि 31 मार्च, दूसरी 15 जुलाई और तीसरी 30 नवंबर तय की गई है।
अब शोध में पूरे साल होगा प्रवेश
ट्रिपलआईटी के निदेशक प्रो. मुकुल सुतावने ने कहा कि पीएचडी में दाखिले के लिए रोलिंग विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन आने के बाद प्रस्तावित तिथियों पर वर्षभर पीएचडी में दाखिला लिया जाएगा।
कटऑफ डेट
1. 31 मार्च, 2026 (मंगलवार)
2. 15 जुलाई, 2026 (बुधवार)
3. 30 नवंबर, 2026 (सोमवार)
दो तरह की पीएचडी कार्यक्रम उपलब्ध
1. PhD (संस्थान के भीतर/एक्टरनल फेलोशिप के साथ) - प्रवेश के लिए आवेदन करें
2. PhD (वर्किंग प्रोफेशनल ) - प्रवेश के लिए आवेदन करें
दाखिला प्रक्रिया
1. दाखिला प्रक्रिया, जिसमें चरण I और चरण II शामिल हैं, इस प्रकार होगी:
a) चरण I एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो केवल IIITA कैंपस में आयोजित किया जाएगा और यह पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होगा (पेन और पेपर आधारित नहीं) तथा इसमें दो खंड होंगे। चरण I टेस्ट के अधिकतम अंक 100 होंगे और यह दो घंटे का होगा। इसके अलावा, प्रत्येक खंड 50 अंकों का होगा; जिसमें खंड I सभी विभागों/विषयों और सभी आवेदकों के लिए सामान्य प्रकृति का होगा, जबकि खंड II विभाग-विशिष्ट होगा।
b) चरण I की कंप्यूटर-आधारित परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में कार्य करेगी। प्रत्येक विभाग व्यक्तिगत साक्षात्कार (Personal Interview) के लिए चुने गए उम्मीदवारों की अपनी सूची घोषित करेगा, जो कंप्यूटर-आधारित परीक्षा के उसी दिन या अगले दिन आयोजित किया जाएगा। (नोट: GATE/NET आदि जैसी सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए चरण I से छूट दी गई है।)
c) चरण II में एक व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होगा, जो विभाग-विशिष्ट विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा चरण I के उसी दिन या अगले दिन आयोजित किया जाएगा।
d) कार्यरत पेशेवरों (Working Professionals) को चरण I से छूट दी गई है। पात्र उम्मीदवारों को सीधे चरण II में व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
2. उम्मीदवार का चयन मूल्यांकन समिति की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन होगा।
3. यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं पाए जाते हैं, तो संस्थान के पास सभी *सीटें न भरने का अधिकार सुरक्षित है।
पात्रता नियम
- जिन उम्मीदवारों के पास B.Tech. / B.Pharm. / MTech/ M. Pharm./ MSc. / MCA /MBA / M.Com. की डिग्री या अन्य समकक्ष पेशेवर बैकग्राउंड है, और जिन्होंने GATE / GPAT / CAT/ NET-Ph.D. (केवल)/ NET (Lectureship/Assistant Prof.) /NET-JRF / CSIR NET/ICMR-JRF में से किसी में भी (जो भी लागू हो) क्वालिफाइड स्कोर प्राप्त किया है, वे अपने संबंधित क्षेत्रों के PhD प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यदि उम्मीदवार ने अपनी पिछली डिग्री भारत के बाहर से प्राप्त की है, तो GRE/GMAT स्कोर पर भी विचार किया जाएगा।
- GATE स्कोर की आवश्यकता केवल M. Tech क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए माफ की गई है; जो उम्मीदवार अपनी संबंधित क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम के अंतिम वर्ष / सेमेस्टर में हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- आवेदन जमा करते समय, उम्मीदवार के पास कम से कम 60% (PG के लिए) कुल मिलाकर, या 10 के पैमाने पर 6 CGPI (PG के लिए), या समकक्ष CGPI होना अनिवार्य है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए, भारत सरकार (GOI) के मानदंडों के अनुसार छूट लागू होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी