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PhD : AI से तैयार कर दी पीएचडी की सिनॉप्सिस, 36 फीसदी आवेदन रद्द

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
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PRSU प्रयागराज में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एआई के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय ने पीएचडी की पांच सीटों के लिए प्राप्त 22 आवेदनों में से आठ निरस्त कर दिए। इस तरह करीब 36 फीसदी अभ्यर्थी प्रारंभिक जांच में ही बाहर हो गए।

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पीएचडी आवेदन

डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय ने पीएचडी की पांच सीटों के लिए प्राप्त 22 आवेदनों में से आठ निरस्त कर दिए। इस तरह करीब 36 फीसदी अभ्यर्थी प्रारंभिक जांच में ही बाहर हो गए। जांच में पाया गया कि इन अभ्यर्थियों ने अपनी शोध रूपरेखा (सिनॉप्सिस) में एआई से तैयार सामग्री का अत्यधिक उपयोग किया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, सभी आवेदनों की जांच टर्निटिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराई गई। इस दौरान एआई इंडेक्स और समानता सूचकांक का परीक्षण किया गया। जांच में कई सिनॉप्सिस में 80 प्रतिशत तक सामग्री एआई से तैयार होने के संकेत मिले, जबकि कुछ में समानता सूचकांक भी निर्धारित सीमा से काफी अधिक पाया गया। विश्वविद्यालय ने यूजीसी के मानकों के अनुरूप एआई इंडेक्स और समानता सूचकांक दोनों के लिए अधिकतम 10-10 प्रतिशत तक की ही छूट निर्धारित की है। इससे अधिक पाए जाने पर आवेदन को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

अधिकारियों का कहना है कि शोध कार्य मौलिक होना चाहिए और एआई केवल सीमित सहायता के रूप में ही स्वीकार्य है। अब 14 पात्र अभ्यर्थियों को 12 अगस्त को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। साक्षात्कार में शोध विषय की समझ, मौलिकता, अनुसंधान की आवश्यकता और अभ्यर्थी की विषय पर पकड़ का मूल्यांकन किया जाएगा।

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कुछ दिन पहले यूजीसी ने क्या नियम जारी किए थे

एआई के बढ़ते इस्तेमाल और रिसर्च कार्यों में इसके दुरुपयोग को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पीएचडी थीसिस की जांच को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। यदि किसी थीसिस में 10 से 40 प्रतिशत तक नकल पाई जाती है, तो उसे संशोधन के लिए वापस कर दिया जाएगा। संशोधन के लिए लौटाई गई थीसिस को शोधार्थी छह माह के भीतर सुधार कर दोबारा जमा कर सकेंगे। यूजीसी के नियमों के अनुसार यदि किसी थीसिस में 40 से 60 प्रतिशत तक प्लेजरिज्म पाया जाता है, तो शोधार्थी को एक वर्ष तक थीसिस जमा करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वहीं यदि साहित्यिक चोरी 60 प्रतिशत से अधिक पाई जाती है, तो शोधार्थी का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) रद्द किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन होने पर केवल शोधार्थी ही नहीं, बल्कि उनके पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर) पर भी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी थीसिस में बड़े स्तर पर साहित्यिक चोरी पाई जाती है या कोई शोधार्थी बार-बार ऐसा करता है, तो संबंधित सुपरवाइजर को नए शोधार्थियों का मार्गदर्शन करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहां तक कि उनकी सुपरवाइजर मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

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एआई कहां मंजूर और कहां नहीं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार रूटीन कार्यों या व्याकरण संबंधी सुधार के लिए एआई का उपयोग स्वीकार्य होगा, लेकिन इसका उल्लेख शोधार्थियों को अपनी थीसिस में करना होगा। हालांकि शोध के निष्कर्ष, सारांश या डेटा विश्लेषण तैयार करने के लिए एआई से प्राप्त सामग्री का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को इन नियमों से शोधार्थियों को अवगत कराने का निर्देश दिया है।

Pankaj Vijay

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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