Ph.D. admission 2025:JRF सभी, UGC NETमें सीटों सेे दोगुने अभ्यर्थी देंगे इंटरव्यू
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रवेश मूल्यांकन कुल 120 अंकों पर आधारित होगा। इसमें शैक्षणिक प्रदर्शन, नेट स्कोर और इंटरव्यू तीनों पहलुओं को शामिल किया गया है। जिन अभ्यर्थियों का नेट पर्सेंटाइल सर्वाधिक है, वे श्रेणी-1 में होंगे। इस श्रेणी के उम्मीदवार जेआरएफ, सहायक प्राध्यापक पद, पीएचडी दाखिले और फेलोशिप के लिए योग्य होंगे। इस श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
श्रेणी-2 में वे उम्मीदवार होंगे जिनका नेट पर्सेंटाइल मध्यम स्तर का है। ये सहायक प्राध्यापक और पीएचडी दाखिले दोनों के लिए योग्य होंगे। वहीं श्रेणी-3 में सबसे कम पर्सेंटाइल वाले अभ्यर्थी होंगे, जो केवल पीएचडी दाखिले के लिए पात्र होंगे। श्रेणी-2 और श्रेणी-3 में उपलब्ध पीएचडी सीटों के सापेक्ष दोगुने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
नई व्यवस्था के अनुसार शैक्षणिक प्रदर्शन (एपीआई) के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। यूजीसी-नेट (एनटीए द्वारा जारी अंक) को 70 प्रतिशत वेटेज के रूप में शामिल किया गया है। इसके आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट तय होगी। वहीं रिसर्च एप्टीट्यूड और शोध क्षमता को परखने के लिए इंटरव्यू को 30 अंक दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों के रिसर्च प्रपोजल, विषय की समझ और भविष्य की योजना पर ध्यान दिया जाएगा। पीएचडी में दाखिले के लिए कुल 49 विषयों में 873 सीटों पर प्रवेश होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर से शुरू है। इस बार विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों में कुल 873 सीटों पर पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी। इनमें 534 सीटें विश्वविद्यालय परिसर में और 339 सीटें संबद्ध कॉलेजों में हैं।
छात्रावास आवंटन प्रक्रिया शुरू
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 के स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इविवि प्रशासन ने मेरिट सूची में चयनित छात्रों को निर्धारित तिथियों पर मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा (एसकेवी) छात्रावास में छह से दस अक्तूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान विद्यार्थियों को अपनी फीस भी छात्रावास कार्यालय में ऑनलाइन जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में दाखिला स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसएसएल छात्रावास में भी सोमवार से आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्रावास प्रशासन ने विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर पहुंचकर अपनी सीट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, महादेवी वर्मा छात्रावास का दूसरा कटऑफ भी विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। कटऑफ सूची में शामिल छात्राओं को अपने अभिलेखों के साथ 6 से 11 अक्तूबर के बीच प्रवेश के लिए रिपोर्ट करना होगा। काउंसिलिंग के समय छात्राओं का अपने अभिभावक के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य बताया गया है।