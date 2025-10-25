PhD : पीएचडी दाखिले में 10वीं 12वीं यूजी पीजी में 60 फीसदी अंक वालों का रहेगा दबदबा, UGC NET पर क्या है नियम

संक्षेप: इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी दाखिले में हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पूरे 20 अंक मिलेंगे। 20 अंकों का वेटेज मिलेगा।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीएचडी दाखिला प्रक्रिया में नए मानक तय किए हैं। अब शोध प्रवेश के लिए कुल 120 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है। शैक्षणिक प्रदर्शन स्कोर (एपीआई) को 20 अंकों का वेटेज दिया गया है। हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पूरे 20 अंक मिलेंगे। इस व्यवस्था से फर्स्ट डिविजन वाले अभ्यर्थियों का दबदबा पीएचडी दाखिले में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यूजीसी-नेट स्कोर को 70 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा, जबकि इंटरव्यू / रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट (आरएटी) के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 120 अंकों के समेकित मूल्यांकन के आधार पर पीएचडी में प्रवेश होगा। इससे प्रवेश प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनेगी।

हाईस्कूल में 50% से कम अंक पर 0 अंक, 50 से अधिक और 60% से कम पर 1 अंक, 60% या उससे अधिक पर 2 अंक, इंटरमीडिएट में 50% से कम पर 1 अंक, 50 से अधिक और 60% से कम पर 2 अंक, 60% या उससे अधिक पर 3 अंक, स्नातक में 50% से कम पर 2 अंक, 50 से अधिक और 60% से कम पर 3 अंक, 60% या उससे अधिक पर 5 अंक और परास्नातक में 50% से कम पर 5 अंक, 50 से अधिक और 60% से कम पर 7 अंक, 60% या उससे अधिक पर 10 अंक प्रदान किया जाएगा।