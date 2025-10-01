PhD Admission : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 विषयों में इस बार पीएचडी की एक भी सीट नहीं
इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) में इस बार पीएचडी प्रवेश के लिए जारी सीट मैट्रिक्स (विभिन्न विषयों में उपलब्ध सीटें) में चार विषयों में एक भी सीट नहीं है। अरबी, एग्रीकल्चर बॉटनी, टेक्सटाइल तथा थिएटर एंड फिल्म विषय में शोधार्थियों को मौका नहीं मिलेगा। पीएचडी में 49 विषयों में कुल 873 सीटों पर प्रवेश होगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर से शुरू हैं।
इस बार 20 विषयों में नौ से भी कम सीटें हैं। वहीं, रसायन विषय में सर्वाधिक 78 सीटें उपलब्ध हैं। भौतिकी में 64 और अंग्रेजी में 58 सीटों पर प्रवेश होगा। अन्य विषयों में भी सीटें सीमित होने के कारण प्रतियोगिता कड़ी रहेगी। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एन्टोमोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट और पर्शियन में मात्र दो-दो सीटें हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स तथा अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस में केवल चार-चार सीटें हैं। इसी प्रकार एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंसेस, फूड टेक्नोलॉजी तथा डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में पांच-पांच सीटें हैं। मानव विज्ञान, सीबीसीएस, रक्षा अध्ययन, डेवलपमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन तथा गांधियन थॉट एंड पीस स्टडीज में केवल छह-छह सीटें ही हैं।
कॉलेजों में एडीसी में सर्वाधिक 109 सीट
534 सीटें विश्वविद्यालय परिसर की हैं, जबकि 339 सीटें संबद्ध कॉलेजों में हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज (एडीसी) में सर्वाधिक 109 सीटें हैं। वहीं सीएमपी कॉलेज में 104, ईश्वर शरण में 21, एसपीएम में 12, एसएस खन्ना में 33, आर्य कन्या में 13, हमीदिया गर्ल्स में 6, जगत तारन में 5, राजर्षि टंडन गर्ल्स कॉलेज में 4 और ईसीसी में 32 सीटें उपलब्ध हैं।