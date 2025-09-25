PhD Admission 2025: Allahabad University Phd admission from today ugc net apply without cret Phd : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी दाखिले के आवेदन आज से, UGC NET से दाखिला, 43 विषयों में 873 सीटें, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़PhD Admission 2025: Allahabad University Phd admission from today ugc net apply without cret

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 12:52 PM
PhD Admission 2025: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2025-26 में पीएचडी में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। पहली बार विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए यूजीसी-नेट का स्कोर आधार माना जाएगा। पहले संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) के आधार पर पीएचडी में प्रवेश हो रहा था। allduniv.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। कुल 43 विषयों में 873 सीटों पर दाखिला होगा। इनमें से 534 सीटें विश्वविद्यालय परिसर में और 339 सीटें संबद्ध कॉलेजों में हैं।

योग्यता

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मास्टर डिग्री में न्यूनतम 50 फीसदी अंक आवश्यक होंगे।

कैसे होगा दाखिला

प्रवेश मूल्यांकन प्रक्रिया कुल 120 अंक की होगी। शैक्षणिक प्रदर्शन के 20, एनटीए परीक्षा (यूजीसी-नेट स्कोर) की 70 और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के 30 अंक का तय किया गया है। यानी यूजीसी नेट स्कोर को 70 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। यूजीसी नेट स्कोर को 70 मार्क्स में कंवर्ट कर दिया जाएगा।

आवेदन फीस

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 800 और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये शुल्क है।

यूजीसी/सीएसआईआर नेट परीक्षाओं से छूट

इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षक

सशस्त्र बलों के अधिकारी (पीएचडी प्रवेश दिशानिर्देशिका के अनुसार आवश्यक सेवा शर्तों के साथ) केवल रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग में पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र हैं।

अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार (पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार सलाहकार से संपर्क करना चाहिए)।

अंशकालिक पीएचडी विकल्प: यूजीसी मानदंडों के अधीन, मान्यता प्राप्त संगठनों में न्यूनतम 5 वर्षों के व्यावसायिक अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है।

छूट प्राप्त अभ्यर्थियों का मूल्यांकन केवल संबंधित विभाग में अनुसंधान योग्यता परीक्षा (जिसमें साक्षात्कार शामिल होगा और इसमें प्रस्तुतीकरण/समूह चर्चा/लिखित या मूल्यांकन के अन्य तरीके शामिल हो सकते हैं) के माध्यम से किया जाएगा।

