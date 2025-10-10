जेआरएफ को मिल गईं पीएचडी की 60 प्रतिशत सीटें

प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय में इस बार पीएचडी प्रवेश में जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) अभ्यर्थियों का दबदबा रहा। 24 विषयों में उपलब्ध 320 सीटों पर दाखिला हुआ, जिनमें 60 प्रतिशत सीटें जेआरएफ अभ्यर्थियों के हिस्से आईं। कैंपस के विभिन्न विभागों में 48 सीटों पर प्रवेश हुआ, जिनमें से 31 जेआरएफ उम्मीदवार हैं। पीएचडी प्रवेश यूजीसी-नेट स्कोर और साक्षात्कार के आधार पर हुआ। इसमें जेआरएफ अभ्यर्थियों को अधिक वेटेज मिलने से उन्हें ज्यादा लाभ मिला। नेट पास अभ्यर्थियों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। श्रेणी-1 (जेआरएफ) में सहायक प्रोफेसर, पीएचडी दाखिले और फेलोशिप के लिए योग्य। श्रेणी-2 में सहायक प्रोफेसर और पीएचडी दाखिले के लिए योग्य। श्रेणी-3 में केवल पीएचडी दाखिले के लिए योग्य। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू देना पड़ा। प्रवेश प्रक्रिया में 70% वेटेज नेट पर्सेंटाइल और 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया गया। जेआरएफ उम्मीदवारों का नेट पर्सेंटाइल ऊंचा होने से वे सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए।