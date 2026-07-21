Pharmacist salary: अस्पताल में सफाईकर्मी को ₹16,000 तो फार्मासिस्ट को ₹14,000 का जॉब ऑफर, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
Pharmacist salary Viral Story: एक अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद के लिए इंटरव्यू देने पहुंची महिला को जब ₹14,000 की सैलरी का ऑफर मिला, तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वहीं की सफाईकर्मी ₹16,000 कमा रही थी।
Asha Pharmacist Salary Viral Video: आज के समय में पढ़ाई-लिखाई और डिग्री हासिल करने के बाद हर युवा एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी की उम्मीद करता है। लेकिन क्या हो जब सालों की पढ़ाई के बाद आपको मिलने वाली सैलरी, बिना किसी डिग्री वाले एंट्री-लेवल काम से भी कम हो? ऐसा ही एक वाकया एक महिला फार्मासिस्ट के साथ हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
18,000 रुपये से 20,000 रुपये तक सैलरी की थी उम्मीद
आशा नाम की एक महिला फार्मासिस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्स्टाग्राम पर अपना एक कड़वा अनुभव साझा किया। वह एक अस्पताल में फार्मासिस्ट के खाली पद के लिए इंटरव्यू देने गई थीं।
अस्पताल पहुंचकर एचआर (HR) से मिलने से पहले उनकी मुलाकात पोछा लगा रही एक महिला सफाईकर्मी से हुई। बातों-बातों में आशा ने जब सफाईकर्मी से उनकी महीने की कमाई पूछी, तो उन्होंने बताया कि उन्हें 16,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। यह सुनकर आशा को लगा कि जब सफाईकर्मी को 16,000 रुपये मिल रहे हैं, तो एक टेक्निकल और डिग्री वाले फार्मासिस्ट पद के लिए कम से कम 18,000 रुपये से 20,000 रुपये तो जरूर मिलेंगे।
HR ने दिया 12,000 रुपये से 14,000 रुपये तक का जॉब ऑफर
लेकिन असली झटका तब लगा जब आशा एचआर के केबिन में पहुंचीं। एचआर ने उनसे अनुभव के बारे में पूछा। आशा ने बताया कि उनके पास हेल्थकेयर में 4 साल का अनुभव है, लेकिन बतौर फार्मासिस्ट वह पूरी तरह फ्रेशर हैं।
इस पर एचआर ने कहा कि अस्पताल आमतौर पर फ्रेशर्स को नहीं रखता, लेकिन अगर रखता भी है तो 10 घंटे की ड्यूटी के लिए 12,000 रुपये से 14,000 रुपये ही बेसिक सैलरी दी जाती है। यह बात सुनकर आशा हैरान रह गईं और अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। वे बिना नौकरी स्वीकार किए तुरंत वहां से बाहर आ गईं।
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
आशा का यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और करीब 9 लाख से अधिक लोगों ने इसे देखा। इस वीडियो ने मेडिकल और हेल्थकेयर सेक्टर में मिलने वाली कम शुरुआती सैलरी पर एक बड़ी बहस शुरू कर दी है।
हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी कहा कि सफाईकर्मी को शायद कई सालों के अनुभव के बाद 16 हजार मिल रहे होंगे। इस पर आशा ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी के काम की तुलना करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि इतनी पढ़ाई के बाद भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को कितनी कम सैलरी ऑफर की जाती है।
डिस्क्लेमर: इस कहानी में किए गए सभी दावे और विचार संबंधित व्यक्ति के निजी अनुभव हैं। 'लाइव हिंदुस्तान' वेबसाइट सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए इन दावों की पुष्टि नहीं करती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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