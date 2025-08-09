PGIMER BSc Nursing 2025 रिजल्ट जारी, 296 उम्मीदवार पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए बुलाए गए
PGIMER चंडीगढ़ ने बीएससी नर्सिंग 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं, अब चुने गए अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिलसिला अगले हफ्ते से शुरू होगा।
PGIMER BSc Nursing 2025: चंडीगढ़ स्थित पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) ने बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित कर दिए। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
संस्थान ने 296 योग्य उम्मीदवारों को पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया है। इनमें 8 दिव्यांग (PwBD), 2 विदेशी नागरिक, 146 अनारक्षित (UR), 75 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 43 अनुसूचित जाति (SC) और 22 अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवार शामिल हैं। रिज़ल्ट के साथ मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग का टाइमटेबल भी जारी कर दिया गया है।
रिजल्ट डाउनलोड करने के स्टेप्स
1. pgimer.edu.in पर जाएं।
2. होमपेज पर Login लिंक पर क्लिक करें।
3. यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
4. बीएससी नर्सिंग रिज़ल्ट लिंक पर क्लिक करें।
5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
न्यूनतम पर्सेंटाइल योग्यता
- जनरल (UR): पोस्ट बेसिक (नॉन-PGI) 69.1315+, PGI इन-सर्विस 58.0986+, 4 साल कोर्स 98.7938+
- OBC: पोस्ट बेसिक (नॉन-PGI) 56.4554+, PGI इन-सर्विस 58.0986+, 4 साल कोर्स 98.0394+
- SC: पोस्ट बेसिक (नॉन-PGI) 65.8451+, 4 साल कोर्स 94.8299+
- ST: पोस्ट बेसिक (नॉन-PGI) 48.5915+, 4 साल कोर्स 91.2454+
- PwBD: पोस्ट बेसिक (नॉन-PGI) 50.2347+, 4 साल कोर्स UR 57.5782+, SC/ST/OBC 44.1480+
- विदेशी नागरिक: 4 साल कोर्स 76.2083+
काउंसलिंग शेड्यूल
बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक): डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन – 11 अगस्त, काउंसलिंग – 12 अगस्त।
बीएससी नर्सिंग (4 साल): डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन – 13 अगस्त, काउंसलिंग – 14 अगस्त।