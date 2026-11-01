पीजीआई की भर्ती परीक्षा में अव्यवस्था, तीन केंद्रों पर परीक्षा रद्द; अभ्यर्थियों ने काटा बवाल
लखनऊ पीजीआई ने एजेंसी की खामी के चलते हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-2 की भर्ती परीक्षा तीन केंद्रों पर स्थगित कर दी। अचानक फैसले से नाराज अभ्यर्थियों ने हंगामा किया।
लखनऊ स्थित पीजीआई ने हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-2 की भर्ती परीक्षा तीन केंद्रों पर अचानक रद्द कर दी। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद जब अभ्यर्थियों को इस फैसले की जानकारी मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। गोमतीनगर स्थित एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि संस्थान ने बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा रद्द कर दी, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हुए। हंगामे की सूचना पर केंद्र संचालक ने पुलिस बुला ली। काफी देर तक समझाने-बुझाने का दौर चला लेकिन अभ्यर्थी अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे।
पीजीआई के परीक्षा सेल ने रविवार को नोटिस जारी कर तीन केंद्रों पर परीक्षा स्थगित किए जाने की जानकारी दी। नोटिस संख्या 695 में इसकी वजह परीक्षा कराने वाली एजेंसी की ओर से संचालन में आई दिक्कत बताई गई है। संस्थान के मुताबिक, एजेंसी की खामी के चलते यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि, अचानक परीक्षा रद्द किए जाने से दूर-दराज से पहुंचे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।
गोमतीनगर के तीन केंद्रों पर होनी थी परीक्षा
हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-2 के पदों के लिए रविवार को गोमतीनगर के छोटा भरवारा स्थित एसडीएसएन डिग्री कॉलेज, एसडीएसएन पब्लिक स्कूल और जुरिस कॉलेज ऑफ लॉ में परीक्षा आयोजित होनी थी। इन तीनों केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने के बाद परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी गई। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाए।
ऑनलाइन से ऑफलाइन हुई थी परीक्षा
अभ्यर्थियों की नाराजगी की एक वजह परीक्षा के आयोजन में पहले किया गया बदलाव भी है। शुरुआत में परीक्षा ऑनलाइन कराई जानी थी, लेकिन बाद में संस्थान ने इसे ऑफलाइन कराने का फैसला लिया। इस बदलाव को लेकर भी अभ्यर्थियों में असंतोष था। अब परीक्षा वाले दिन तीन केंद्रों पर परीक्षा रद्द होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई।
पर्चा आउट होने की भी चर्चा
परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों के बीच पेपर लीक होने की चर्चा भी रही। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संस्थान की ओर से जारी नोटिस में पेपर लीक को परीक्षा रद्द करने की वजह नहीं बताया गया है। पीजीआई प्रशासन ने साफ किया है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी के संचालन में आई दिक्कतों के चलते केवल इन तीन केंद्रों की परीक्षा स्थगित की गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव