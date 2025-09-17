PGCIL recruitment 2025: Last date to apply for 1543 Field Engineer and other posts today Govt Jobs : PGCIL में 1543 पदों पर भर्ती, मिलेगी 6.8 से 8.9 लाख की CTC सैलरी, आज आवेदन की अंतिम तिथि, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़PGCIL recruitment 2025: Last date to apply for 1543 Field Engineer and other posts today

Govt Jobs : PGCIL में 1543 पदों पर भर्ती, मिलेगी 6.8 से 8.9 लाख की CTC सैलरी, आज आवेदन की अंतिम तिथि

PGCIL recruitment 2025: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में 1500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है। चयनितों को 6.8 से 8.9 लाख तक की सीटीसी सैलरी मिलेगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 01:54 PM
share Share
Follow Us on
Govt Jobs : PGCIL में 1543 पदों पर भर्ती, मिलेगी 6.8 से 8.9 लाख की CTC सैलरी, आज आवेदन की अंतिम तिथि

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में 1500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं।

पद वैकेंसी

फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) 532

फील्ड इंजीनियर (सिविल) 198

फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) 535

फील्ड सुपरवाइजर (सिविल) 193

फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन) 85

कुल --- 1543

योग्यता

भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक, बीएससी (इंजीनियरिंग) व इसके समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।

अधिकतम आयु सीमा- अधिकतम उम्र सभी पदों के लिए 29 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी।

सैलरी- फील्ड इंजीनियर को 8.9 लाख सीटीसी और फील्ड सुपरवाइजर को 6.8 लाख सीटीसी सालाना वेतन मिलेगा।

आवेदन फीस

फील्ड इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये और फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट है।

Govt Jobs
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।