Govt Jobs : PGCIL में 1543 पदों पर भर्ती, मिलेगी 6.8 से 8.9 लाख की CTC सैलरी, आज आवेदन की अंतिम तिथि
PGCIL recruitment 2025: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में 1500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है। चयनितों को 6.8 से 8.9 लाख तक की सीटीसी सैलरी मिलेगी।
पद वैकेंसी
फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) 532
फील्ड इंजीनियर (सिविल) 198
फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) 535
फील्ड सुपरवाइजर (सिविल) 193
फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन) 85
कुल --- 1543
योग्यता
भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक, बीएससी (इंजीनियरिंग) व इसके समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।
अधिकतम आयु सीमा- अधिकतम उम्र सभी पदों के लिए 29 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी।
सैलरी- फील्ड इंजीनियर को 8.9 लाख सीटीसी और फील्ड सुपरवाइजर को 6.8 लाख सीटीसी सालाना वेतन मिलेगा।
आवेदन फीस
फील्ड इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये और फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट है।