Govt Jobs : PGCIL में 1543 पदों पर भर्ती, मिलेगी 6.8 से 8.9 लाख की CTC सैलरी, आज आवेदन की अंतिम तिथि

Wed, 17 Sep 2025 01:54 PM

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में 1500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं।

पद वैकेंसी फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) 532

फील्ड इंजीनियर (सिविल) 198

फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) 535

फील्ड सुपरवाइजर (सिविल) 193

फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन) 85

कुल --- 1543

योग्यता भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक, बीएससी (इंजीनियरिंग) व इसके समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।

अधिकतम आयु सीमा- अधिकतम उम्र सभी पदों के लिए 29 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी।

सैलरी- फील्ड इंजीनियर को 8.9 लाख सीटीसी और फील्ड सुपरवाइजर को 6.8 लाख सीटीसी सालाना वेतन मिलेगा।