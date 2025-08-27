PGCIL Recruitment 2025 for 1543 posts of field engineer supervisor sarkari naukri eligibility PGCIL Recruitment 2025: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन में निकली 1543 पदों पर भर्ती, ग्रैजुएट करें फौरन अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़PGCIL Recruitment 2025 for 1543 posts of field engineer supervisor sarkari naukri eligibility

PGCIL Recruitment 2025: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन में निकली 1543 पदों पर भर्ती, ग्रैजुएट करें फौरन अप्लाई

PGCIL Vacancy 2025: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में 1543 फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर पदों भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 04:38 PM
share Share
Follow Us on
PGCIL Recruitment 2025: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन में निकली 1543 पदों पर भर्ती, ग्रैजुएट करें फौरन अप्लाई

PGCIL Vacancy 2025 Apply Online: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की ओर से बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1543 फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए कैंडिडेट आज 27 अगस्त 2025 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2025 रात 11:59 बजे तक तय की गई है।

प्रमुख तारीखें-

आवेदन शुरू होने की तारीख- 27 अगस्त 2025

आवेदन करने की आखिरी तारीख- 17 सितंबर 2025

किन-किन जगहों पर कितने पदों पर भर्ती निकली है-

1. फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 532 पद

2. फील्ड इंजीनियर (सिविल)- 198 पद

3. फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल)- 535 पद

4. फील्ड सुपरवाइजर (सिविल)- 193 पद

5. फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन)- 85 पद

योग्यता-

1. सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है, इसलिए आवेदन करने से पहले कैंडिडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें।

2. उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 29 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु गणना 17 सितंबर 2025 के आधर पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

PGCIL Vacancy 2025 Notification Link

आवेदन शुल्क-

1. फील्ड इंजीनियर- 400 रुपये

2. फील्ड सुपरवाइजर- 300 रुपये

3. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Jobs News Govt Jobs
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।