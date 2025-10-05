PGCIL Recruitment 2025: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन में 800+ अप्रेंटिस पदों के लिए फौरन कर लें अप्लाई, लास्ट डेट कल

POWERGRID Jobs 2025: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की ओर से अप्रेंटिस के 800 से आधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को कल बंद कर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को careers.powergrind.in पर जाना होगा।

PGCIL Apprentice vacancy 2025 Online Form: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की ओर से अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को कल बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 800 से आधिक पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 तय की गई है। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी फौरन आधिकारिक वेबसाइट careers.powergrind.in पर जाकर अप्लाई करें।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए पूरे देश में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती को विभिन्न विभागों आईटीआई/डिप्लोमा/ग्रेजुएट जिसमें इलेक्ट्रीशियन, सिविल, एक्जीक्यूटिव, असिस्टेंट, राजभाषा असिस्टेंट और अन्य शामिल हैं।

शैक्षणिक योग्यता- ग्रेजुएट अप्रेंटिस - संबंधित विषय में बी.ई./बी.टेक डिग्री

डिप्लोमा अप्रेंटिस - संबंधित विषय में डिप्लोमा

ट्रेड अप्रेंटिस - संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें।

आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट- 1. NATS/NAPS के तहत अप्रेंटसशिप रजिस्ट्रेशन/ईनरोलमेंट नंबर और पोर्टल में 100 प्रतिशत पूरी/अपडेटेड प्रोफाईल।

2. एजुकेशनल सर्टिफिकेट और स्कोरकार्ड की स्कैन की गईं कॉपी।

3. उम्र प्रमाणपत्र

4. एससी, एसटी और ओबीसी-NCL लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

5. हाल ही में रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ और सिग्नेचर।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट careers.powergrind.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।