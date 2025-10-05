PGCIL Recruitment 2025: चूक गए तो हाथ से जाएगा 800+ पदों पर मौका, कल है आवेदन की आखिरी तारीख

PGCIL अप्रेंटिस भर्ती 2025 में 800 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी। ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2025 है।

Sun, 5 Oct 2025 08:45 PM

PGCIL Recruitment 2025: सरकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण और नौकरी का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने शानदार मौका दिया है। कंपनी ने अप्रेंटिस पदों पर 800 से ज्यादा वैकेंसी निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

PGCIL Recruitment 2025: कहां-कहां होगी नियुक्ति? इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों को देशभर के अलग-अलग राज्यों और शाखाओं में नियुक्त किया जाएगा। पदों का बंटवारा इस प्रकार है:

इलेक्ट्रीशियन

सिविल अप्रेंटिस

एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट

राजभाषा असिस्टेंट

आईटीआई अप्रेंटिस

डिप्लोमा अप्रेंटिस

ग्रेजुएट अप्रेंटिस

PGCIL Recruitment 2025: क्या रखी गई है शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित योग्यताएं होना जरूरी है:

ग्रेजुएट अप्रेंटिस: बी.ई./बी.टेक संबंधित विषय में

डिप्लोमा अप्रेंटिस: मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा

ट्रेड अप्रेंटिस: संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट

PGCIL Recruitment 2025: क्या है आवेदन प्रक्रिया उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

1. आधिकारिक वेबसाइट careers.powergrid.in पर जाएं।

2. Apprentice Recruitment लिंक पर क्लिक करें।

3. पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन करें।

4. आवेदन फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज अपलोड करें।

5. फॉर्म सबमिट करने से पहले ध्यान से चेक करें।

6. सबमिट करने के बाद डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें।

PGCIL Recruitment 2025: इन बातों का रखें ध्यान ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को नीचे दिए दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

NATS/NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपडेटेड प्रोफाइल

शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अंकपत्र

आयु प्रमाणपत्र

कैटेगरी सर्टिफिकेट (SC/ST/OBC-NCL - यदि लागू हो)

पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी