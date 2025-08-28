PGCIL 2025 recruitment notification apply online for 1543 field engineer supervisor vacancies PGCIL 2025 में मेगा भर्ती, बनिए फील्ड इंजीनियर या सुपरवाइजर, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया, Career Hindi News - Hindustan
PGCIL 2025 में मेगा भर्ती, बनिए फील्ड इंजीनियर या सुपरवाइजर, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

अगर आप इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शानदार भर्ती निकाली है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 03:29 PM
Power Grid Corporation Jobs : पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने 2025 के लिए 1543 फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर पदों की भर्ती हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती देश भर के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियुक्तियां होंगी। आवेदन 27 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी पावर ग्रिड की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Power Grid Corporation Jobs : 1543 पदों पर निकली है भर्तियां

भर्ती के तहत कुल 1543 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 532, फील्ड इंजीनियर (सिविल) के 198, फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) के 535, फील्ड सुपरवाइजर (सिविल) के 193 तथा फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन) के 85 पद शामिल हैं। अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 29 वर्ष (17 सितंबर 2025 तक) होनी चाहिए, हालांकि, आरक्षित वर्ग वालों को नियमानुसार छूट मिलेगी।

Power Grid Corporation Jobs : क्या होनी चाहिए योग्यताएं

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या बी.टेक की डिग्री होना अनिवार्य है। फील्ड इंजीनियर के पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा, वहीं फील्ड सुपरवाइज़र के लिए केवल लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में कुल 75 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न टेक्निकल और 25 सामान्य एप्टीट्यूड से जुड़े होंगे। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और समय सीमा 1 घंटा होगी।

Power Grid Corporation Jobs : कितना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपये और फील्ड सुपरवाइज़र के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स-सर्विसमेन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को पहले वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा, फिर आवश्यक जानकारियां/डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और शुल्क जमा करना होगा। सही तरीके से फॉर्म भरकर उसे सबमिट करने के बाद आवेदन की एक प्रति प्रिंट करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी होगी। आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी, पात्रता, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम व वेतन संबंधी विवरण के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वेबसाइट जरूर देखें।

