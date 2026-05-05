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PGAT : इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स में दाखिले के लिए आज से करें आवेदन, एक कोर्स का नाम बदला

May 05, 2026 07:49 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) एवं संघटक महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के तहत परास्नातक प्रवेश परीक्षा (पीजीएटी) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पांच मई यानी मंगलवार से शुरू होगी।

PGAT : इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स में दाखिले के लिए आज से करें आवेदन, एक कोर्स का नाम बदला

इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) एवं संघटक महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के तहत परास्नातक प्रवेश परीक्षा (पीजीएटी) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पांच मई यानी मंगलवार से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई तय की गई है। अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://aupravesh2026.cbtexam.in/ के माध्यम से आवेदन करने हैं। तकरीबन 55 विषयों में पीजी की 7,231 सीटों पर दाखिले होंगे। खास बात यह है कि इस बार एमएससी कृषि वनस्पति विज्ञान का नाम बदलकर एमएससी कृषि सूक्ष्मजीव विज्ञान कर दिया गया है।

पीजीएटी-2026 के तहत पारंपरिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पीजीएटी-1 के माध्यम से होगा, जबकि गैर-पारंपरिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजीएटी-2 आयोजित किया जाएगा। पीजीएटी-1 परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी, जबकि पीजीएटी-2 केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे और गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

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आवेदन फीस

पीजीएटी-1 के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 1000 रुपये तथा एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं पीजीएटी-2 के लिए यह शुल्क क्रमशः 1600 रुपये और 800 रुपये निर्धारित किया गया है।

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आरक्षण नीति

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण नीति का सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए निर्धारित सीटें आरक्षित रहेंगी। साथ ही दिव्यांग और खेल कोटा के तहत भी सीटों का प्रावधान किया गया है, हालांकि कुछ पाठ्यक्रमों में एनसीसी वेटेज और खेल कोटा लागू नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले पीजीएटी-2026 सूचना विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विषय कोड सही भरें।

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प्रो. कपिंदर बने प्रवेश प्रकोष्ठ के नए निदेशक

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत सोमवार को कर दी गई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश प्रकोष्ठ के नए निदेशक की घोषणा भी कर दी है। जन्तु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. कपिंदर को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रो. कपिंदर पूर्व में भी प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। अब तक प्रवेश प्रकोष्ठ का कार्यभार अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस विभाग के प्रो. जेके पति संभाल रहे थे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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