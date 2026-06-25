Success Story: कक्षा 6 में हुए फेल, फिर छोड़ दी पढ़ाई, आज हैं 4000 करोड़ की कंपनी के मालिक
PC Musthafa Success Story: छठी क्लास में फेल होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले पीसी मुस्तफा ने मेहनत के दम पर ₹4000 करोड़ की कंपनी 'iD Fresh Food' खड़ी कर दी।
P.C. Musthafa Success Story: आज के समय में जब छात्र किसी परीक्षा में कम नंबर आने या फेल होने पर पूरी तरह निराश हो जाते हैं, तब उनके बीच एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी का सामने आना बेहद जरूरी है जो यह साबित करे कि एक सिंगल रिपोर्ट कार्ड आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। केरल के वायनाड के रहने वाले पी.सी. मुस्तफा बचपन में छठी क्लास में फेल हो गए थे और उन्होंने स्कूल तक छोड़ दिया था। लेकिन आज, वे ₹4,000 करोड़ से अधिक की वैल्यूएशन वाली मशहूर कंपनी 'iD Fresh Food' के प्राउड ओनर और सीईओ हैं, जो भारत सहित दुनिया के 10 अलग-अलग देशों में हर सुबह लाखों परिवारों तक ताजा खाना पहुंचाती है।
एक छोटी सी झोपड़ी से 7,000 वर्ग फुट के आलीशान महल तक का सफर
मुस्तफा का बचपन बेहद गरीबी और अभावों में बीता था। उनके पिता वायनाड में एक साधारण दिहाड़ी मजदूर थे। परिवार के पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी एक बड़ा संघर्ष था। पढ़ाई में मन न लगने और आर्थिक तंगहाली के कारण मुस्तफा छठी कक्षा में फेल हो गए और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। लेकिन उनके एक टीचर ने उनके भीतर छिपी क्षमता को पहचाना और उन्हें दोबारा पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मुस्तफा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने न सिर्फ अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, बल्कि एनआईटी (NIT) कालीकट से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और बाद में प्रतिष्ठित आईआईएम (IIM) बैंगलोर से एमबीए (MBA) की डिग्री भी हासिल की।
एक छोटे से आइडिया ने ऐसे बदला भाग्य
अमेरिका और मिडिल ईस्ट में कई सालों तक हाई-पेइंग आईटी (IT) जॉब करने के बाद, मुस्तफा के दिल में अपने देश लौटकर कुछ बड़ा करने का जज्बा था। साल 2005 में, उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर बेंगलुरु में एक छोटी सी दुकान से 'iD Fresh Food' की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि मार्केट में मिलने वाला इडली-डोसा का बैटर अक्सर साफ तरीके से नहीं बनाया जाता है और उसमें केमिकल मिले होते हैं। मुस्तफा ने बिना किसी प्रिजर्वेटिव (केमिकल) के पूरी तरह शुद्ध, होम-मेड स्टाइल में ताजा बैटर पैकेट में बेचने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में वे खुद स्कूटर पर जाकर दुकानों में इडली-डोसा के बैटर के पैकेट सप्लाई करते थे।
10 देशों में फैला बिजनेस साम्राज्य
जो बिजनेस कभी 50 वर्ग फुट की एक छोटी सी रसोई से शुरू हुआ था, वह आज एक विशाल कॉर्पोरेट साम्राज्य बन चुका है। 'iD Fresh Food' आज रोजाना लगभग 50,000 किलोग्राम से अधिक ताजा बैटर तैयार करती है, जिससे हर सुबह लाखों घरों में इडली और डोसे बनते हैं। भारत के सभी प्रमुख शहरों के अलावा इनका डंका दुबई, अमेरिका, और ओमान समेत 10 देशों में बज रहा है। कभी एक झोपड़ी में रहने वाले मुस्तफा आज बेंगलुरु में 7,000 वर्ग फुट के एक आलीशान विला के मालिक हैं। उनकी यह जादुई यात्रा युवाओं और छात्रों को सिखाती है कि अगर आपके पास मेहनत करने का हौसला और एक अच्छा आइडिया है, तो आपकी शुरुआती असफलताएं और गरीबी आपके सपनों के आड़े कभी नहीं आ सकतीं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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