PU Elections 2026: पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू, 75% हाजिरी अनिवार्य

Feb 16, 2026 05:26 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, पटना, मुख्य संवाददाता
PU Student Union Polls 2026: पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन सोमवार से शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन करने वाले सभी उम्मीदवारों को फॉर्म के साथ चार तरह के दस्तावेज जमा करने होंगे।

Patna University Student Union Election: पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन सोमवार से शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन करने वाले सभी उम्मीदवारों को फॉर्म के साथ चार तरह के दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें दो महत्वपूर्ण हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को इस बार योग्यता के कड़े मानकों से गुजरना होगा।

75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य

पहला, उम्मीदवार की कक्षा में 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित कॉलेज के प्राचार्य से लिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जमा करना होगा। दूसरा, उम्मीदवार के किसी भी सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसके लिए परीक्षा नियंत्रक से लिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा शपथ-पत्र और स्वप्रमाणित आवेदन-पत्र के साथ नॉमिनेशन स्वीकार किया जाएगा।

नॉमिनेशन के लिए 18 काउंटर

नॉमिनेशन में उम्मीदवारों को किसी तरह की दिक्कत न हो, फॉर्म आसानी से जमा हो सकें इसके लिए 18 काउंटर बनाये गये हैं। इसमें सेंट्रल पैनल के सभी पदों के लिए अलग-अलग काउंटर बनाये गये हैं। जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। वहीं सभी कॉलेजों के लिए काउंसलर चुने जाएंगे। काउंसलर के लिए जो उम्मीदवार खड़े होंगे, उन्हें अपना नॉमिनेशन फॉर्म उनके कॉलेज के बने काउंटर पर जमा करना होगा।

सुबह 10 से शाम चार बजे तक होगा नॉमिनेशन :

पीयू छात्रसंघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने का समय सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक है। इस दौरान सभी उम्मीदवारों को नॉमिनेशन कर लेना है। नॉमिनेशन के समय उम्मीदवारों को नारे बाजी नहीं करनी है। इसके लिए पहले ही चुनाव समिति द्वारा दिशा-निर्देश दिया जा चुका है। 18 फरवरी तक नॉमिनेशन होने के बाद 19 को सभी नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के दौरान उम्मीदवारों द्वारा दिये गये सभी कागजात की जांच होगी। जिन उम्मीदवारों द्वारा गलत या कागजात देने में लापरवाही की जाएगी, उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 21 को जारी होगी।

प्रमाण पत्र लेने की तिथि 18 तक बढ़ी :

छात्रसंघ चुनाव समिति ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्राचार्य और परीक्षा नियंत्रक से प्रमाण पत्र लेने की तिथि 18 तक बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने 75 फीसदी हाजिरी और बैकलॉक नहीं होने का प्रमाण पत्र नहीं लिया है, वो 16 से 18 फरवरी तक ले सकते हैं। 18 को यह मौका केवल 12 बजे दिन तक ही मिलेगा।

नॉमिनेशन के समय ये सारे कागजात देने होंगे

- नामांकन फॉर्म, एफिडेविट, स्व-प्रमाणित आवेदन, प्राचार्य द्वारा 75 फीसदी उपस्थिति का प्रमाण पत्र, परीक्षा नियंत्रक द्वारा बैकलॉक नहीं होने का प्रमाण पत्र

