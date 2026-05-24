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पटना यूनिवर्सिटी सीनेट बैठक में पास हुआ 498 करोड़ का घाटे का बजट; फोरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री को मंजूरी मिली

Prachi लाइव हिन्दुस्तान, पटना, मुख्य संवाददाता
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पटना विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में शनिवार को छात्रों के लिए नए रोजगारपरक और वोक्शनल कोर्सेज को मंजूरी दी गई। सीनेट बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 498.80 करोड़ रुपये का घाटे का बजट भी पारित किया गया।

पटना यूनिवर्सिटी सीनेट बैठक में पास हुआ 498 करोड़ का घाटे का बजट; फोरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री को मंजूरी मिली

पटना विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में शनिवार को छात्रों के लिए नए रोजगारपरक और वोक्शनल कोर्सेज को मंजूरी दी गई। अब स्नातक के तीन या चार वर्षीय कोर्सेज के साथ छात्र ऑनलाइन मोड में वोकेशनल कोर्स कर सकेंगे। फोरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री कोर्स शुरू करने और पूर्व सैनिकों के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

सीनेट में पास हुआ 498.80 करोड़ रुपये का घाटे का बजट

सीनेट बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 498.80 करोड़ रुपये का घाटे का बजट भी पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो. अजय कुमार सिंह ने की। छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रो. कामेश्वर पंडित ने बजट प्रस्तुत किया। फोरेंसिक साइंस में प्रस्तावित मास्टर डिग्री कोर्स में प्रत्येक बैच में 30 छात्रों का नामांकन होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस कोर्स से छात्रों को सीबीआई, एफएसएल, आईबी, डिफेंस, आर्मी और निजी कॉरपोरेट क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को उच्च शिक्षा विभाग के पास भेजा जाएगा।

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बैठक में दूरस्थ शिक्षा और वोकेशनल कोर्स के विस्तार पर भी जोर दिया गया। दूरस्थ शिक्षा पर 4.69 करोड़ रुपये तथा वोक्शनल कोर्सेज पर 15.50 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए भी 3.57 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना पेश की गई। सीनेट बैठक के दौरान शिक्षकों की प्रोन्नति का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा।

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शिक्षकों की अधिसूचना जारी नहीं होने पर उठे सवाल

सीनेट सदस्य व एमएलसी नवल किशोर यादव ने प्रोन्नत शिक्षकों की अधिसूचना जारी नहीं होने पर सवाल उठाया। वहीं छात्र-प्रशासन संवाद की कमी को लेकर भी सदस्यों ने चिंता जताई। पीयू छात्रसंघ प्रतिनिधियों ने कुलपति से नियमित मुलाकात नहीं होने और प्राथमिकी की धमकी मिलने का आरोप लगाया। छात्रसंघ उपाध्यक्ष शिफ्त फैज और महासचिव खुशी कुमारी ने छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कुलपति ने छात्रों से नियमित संवाद का आश्वासन दिया। कोषाघ्यक्ष हर्षबर्द्धन ने पीएमआईआर इन एमए को मास्टर इन पीएमआईआर करने की मांग रखी।

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बाहर छात्रों का हंगामा, समय पर सत्र संचालन की मांग

सीनेट बैठक के दौरान विवि परिसर के बाहर एआईएसएफ के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने, सत्र नियमित करने और लंबित प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने की मांग कर रहे थे। छात्रों ने टीआरआई 4.0 जल्द कराने की भी मांग उठाई।

लगातार बढ़ रहा घाटे का बजट : पीयू का कुल बजट 511.24 करोड़ रुपये का बताया गया, जबकि 498.80 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पारित किया गया। विवि को आंतरिक स्रोतों से 36.20 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। पिछले वर्ष 2025-26 में 470.92 करोड़ रुपये और 2024-25 में 277.71 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया गया था।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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