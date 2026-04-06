Patna University Admission 2026: पटना यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अब देनी होगी परीक्षा, 15 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन
Patna University Admission 2026: पटना यूनिवर्सिटी (PU) में स्नातक (UG) स्तर के कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नए सत्र से एडमिशन केवल इंटर के अंकों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।
Patna University Admission 2026: बिहार के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शुमार पटना यूनिवर्सिटी (PU) में स्नातक (UG) स्तर के कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नए सत्र से एडमिशन केवल इंटर के अंकों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।
इस महत्वपूर्ण निर्णय पर अंतिम मुहर लगाने के लिए सोमवार को विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने इस संबंध में राजभवन से अनुमति मांगी थी, जिस पर अब सहमति मिल चुकी है।
कोरोना काल के बाद फिर बदलेंगे नियम
पटना विश्वविद्यालय में साल 2019 से पहले दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का ही प्रावधान था। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक दूरी और सुरक्षा कारणों से इस परीक्षा को बंद कर दिया गया था और नामांकन प्रक्रिया ‘अंक आधारित’ कर दी गई थी। अब स्थिति सामान्य होने के बाद, विश्वविद्यालय एक बार फिर अपनी पुरानी और पारदर्शी चयन प्रक्रिया की ओर लौट रहा है।
समर्थ पोर्टल से होगा सारा काम
इस बार नामांकन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए 'समर्थ पोर्टल' का उपयोग किया जाएगा। छात्रों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, वे घर बैठे पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नामांकन शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा होगा। छात्र अपनी पसंद के कॉलेज का विकल्प भी इसी पोर्टल पर भरेंगे।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (PPU) में क्या होगा?
एक ओर जहां पटना विवि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (PPU) ने स्पष्ट किया है कि वहां स्नातक में दाखिला अंक आधारित ही होगा। इंटर पास छात्रों को उनके अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगा। पीपीयू में भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से मई के पहले सप्ताह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
नामांकन कैलेंडर: 15 अप्रैल के बाद शुरू होंगे आवेदन
बिहार बोर्ड ने इंटर के नतीजे जारी कर दिए हैं और सीबीएसई के परिणाम भी मई तक आने की संभावना है। इसे देखते हुए पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना नामांकन कैलेंडर तैयार कर लिया है। 15 अप्रैल के बाद यूजी (सामान्य और वोकेशनल) के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। पीजी के सामान्य कोर्सेज में दाखिला 'अंक आधारित' होगा, जबकि वोकेशनल कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होगी। जून के अंतिम सप्ताह तक नामांकन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जुलाई के प्रथम सप्ताह से नए सत्र की कक्षाएं विधिवत रूप से शुरू हो जाएंगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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