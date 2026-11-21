पटना यूनिवर्सिटी में रोजगार मेला, 79 छात्रों को मिली नौकरी, 90 अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट
चयनित छात्रों को संबंधित कंपनी द्वारा ऑफर लेटर भेजा जाएगा। कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने चयनित छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि भविष्य में भी पटना विश्वविद्यालय में इस तरह के जॉब उत्सव का आयोजन किया जाएगा।
पटना विश्वविद्यालय के परामर्श, प्रशिक्षण एवं नियोजन कोषांग व नांदी फाउंडेशन के तत्वावधान में शुक्रवार को जॉब उत्सव हुआ। इसमें 79 छात्रों का चयन हुआ, जबकि 90 छात्रों को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। कोषांग के प्रभारी प्रोफेसर शशांक भूषण लाल ने उद्घाटन किया और विद्यार्थियों को कोषांग की गतिविधियों की जानकारी देते हुए प्रोत्साहित किया। नांदी फाउंडेशन से कौस्तव और संदीप उपस्थित थे, जबकि सीनियर फाइनेंस मैनेजर श्रीलक्ष्मी ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।
कुल 383 छात्र-छात्राओं का पंजीयन हुआ था
कौस्तव ने बताया कि जॉब उत्सव के लिए कुल 383 छात्रों का पंजीयन हुआ था, जिनमें से 192 छात्रों का आठ कंपनियों द्वारा साक्षात्कार लिया गया।
भेजा गया ऑफर लेटर
चयनित छात्रों को संबंधित कंपनी द्वारा ऑफर लेटर भेजा जाएगा। कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने चयनित छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि भविष्य में भी पटना विश्वविद्यालय में इस तरह के जॉब उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर पटना विवि छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उन्होंने छात्रों से ऐसे आयोजन कराने का वादा किया था जिसे उन्होंने अपने प्रयास से पूरा किया है।
3284 पदों पर भर्ती होगी
बिहार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 3284 पदों पर भर्ती होगी। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1061 शिक्षक, पॉलिटेक्निक संस्थानों में 354 शिक्षक बहाल होंगे। इनके अलावा 723 अनुदेशक और 1093 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भी बहाली होगी। विभागीय मंत्री शीला मंडल ने शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता यह घोषणा की। उन्होंने विभाग की एक साल की उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के सभी प्रमंडलों में तारामंडल और एजुकेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तारामंडल के लिए डीएम से कम से कम दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अगले वर्ष तक इनके निर्माण का लक्ष्य है। अभी पटना और दरभंगा में तारामंडल संचालित हैं।
तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (एनबीए) से मान्यता दिलाई जा रही है। अब तक 11 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के 20 पाठ्यक्रमों को मान्यता मिल चुकी है। 48 अन्य पाठ्यक्रमों को भी मान्यता दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रेस वार्ता में विभाग के सचिव हिमांशु शर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
सुविधाएं बढ़ेंगी
मंत्री ने कहा कि भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में 300 बेड और राजकीय पॉलिटेक्निक, कटिहार में 100 बेड वाले बालिका छात्रावास का निर्माण हो रहा है। सत्र 2026-27 में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों की 88.86% और पॉलिटेक्निक संस्थानों की 95.50% सीटों पर नामांकन हुआ है। अभियंत्रण महाविद्यालयों में संकायवार एक-तिहाई सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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