चयनित छात्रों को संबंधित कंपनी द्वारा ऑफर लेटर भेजा जाएगा। कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने चयनित छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि भविष्य में भी पटना विश्वविद्यालय में इस तरह के जॉब उत्सव का आयोजन किया जाएगा।

पटना विश्वविद्यालय के परामर्श, प्रशिक्षण एवं नियोजन कोषांग व नांदी फाउंडेशन के तत्वावधान में शुक्रवार को जॉब उत्सव हुआ। इसमें 79 छात्रों का चयन हुआ, जबकि 90 छात्रों को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। कोषांग के प्रभारी प्रोफेसर शशांक भूषण लाल ने उद्घाटन किया और विद्यार्थियों को कोषांग की गतिविधियों की जानकारी देते हुए प्रोत्साहित किया। नांदी फाउंडेशन से कौस्तव और संदीप उपस्थित थे, जबकि सीनियर फाइनेंस मैनेजर श्रीलक्ष्मी ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।

कुल 383 छात्र-छात्राओं का पंजीयन हुआ था कौस्तव ने बताया कि जॉब उत्सव के लिए कुल 383 छात्रों का पंजीयन हुआ था, जिनमें से 192 छात्रों का आठ कंपनियों द्वारा साक्षात्कार लिया गया।

भेजा गया ऑफर लेटर चयनित छात्रों को संबंधित कंपनी द्वारा ऑफर लेटर भेजा जाएगा। कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने चयनित छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि भविष्य में भी पटना विश्वविद्यालय में इस तरह के जॉब उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर पटना विवि छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उन्होंने छात्रों से ऐसे आयोजन कराने का वादा किया था जिसे उन्होंने अपने प्रयास से पूरा किया है।

3284 पदों पर भर्ती होगी बिहार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 3284 पदों पर भर्ती होगी। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1061 शिक्षक, पॉलिटेक्निक संस्थानों में 354 शिक्षक बहाल होंगे। इनके अलावा 723 अनुदेशक और 1093 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भी बहाली होगी। विभागीय मंत्री शीला मंडल ने शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता यह घोषणा की। उन्होंने विभाग की एक साल की उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के सभी प्रमंडलों में तारामंडल और एजुकेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तारामंडल के लिए डीएम से कम से कम दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अगले वर्ष तक इनके निर्माण का लक्ष्य है। अभी पटना और दरभंगा में तारामंडल संचालित हैं।

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (एनबीए) से मान्यता दिलाई जा रही है। अब तक 11 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के 20 पाठ्यक्रमों को मान्यता मिल चुकी है। 48 अन्य पाठ्यक्रमों को भी मान्यता दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रेस वार्ता में विभाग के सचिव हिमांशु शर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।