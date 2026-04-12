Patna Training College: पटना ट्रेनिंग कॉलेज का कायाकल्प, अब बीएड के साथ बीए, बीएससी और बीकॉम की भी होगी पढ़ाई

Patna Training College: पटना ट्रेनिंग कॉलेज का कायाकल्प, अब बीएड के साथ बीए, बीएससी और बीकॉम की भी होगी पढ़ाई
Patna Training College: बिहार की राजधानी में स्थित प्रतिष्ठित पटना ट्रेनिंग कॉलेज को अब ‘बहु-विषयक शिक्षा संस्थान’ के रूप में विकसित किया जाएगा। अब छात्र यहां बीएड के साथ-साथ बीए (BA), बीएससी (B.Sc.) और बीकॉम (B.Com.) जैसे अंडरग्रेजुएट कोर्सेज की भी पढ़ाई कर सकेंगे।
Patna Training College: बिहार की राजधानी में स्थित प्रतिष्ठित पटना ट्रेनिंग कॉलेज जल्द ही एक नए रूप में नजर आने वाला है। अब तक केवल बीएड (B.Ed.) की पढ़ाई के लिए पहचाने जाने वाले इस कॉलेज को अब ‘बहु-विषयक शिक्षा संस्थान’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब छात्र यहां बीएड के साथ-साथ बीए (BA), बीएससी (B.Sc.) और बीकॉम (B.Com.) जैसे अंडरग्रेजुएट कोर्सेज की भी पढ़ाई कर सकेंगे।
यह बड़ा फैसला कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता और विस्तार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे आने वाले समय में यहां के छात्रों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
प्राचार्य ने चुना 'आत्मनिर्भरता' का रास्ता
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की नई गाइडलाइन्स के तहत पटना ट्रेनिंग कॉलेज के सामने तीन महत्वपूर्ण विकल्प रखे गए थे। पहला विकल्प था कि कॉलेज का किसी दूसरे बहु-विषयक कॉलेज के साथ विलय (Merge) कर दिया जाए। दूसरा विकल्प किसी अन्य बहु-विषयक कॉलेज के साथ साझेदारी करना था। तीसरा और सबसे साहसी विकल्प था कि कॉलेज को स्वयं ही एक बहु-विषयक संस्थान के रूप में विकसित किया जाए।
कॉलेज के प्राचार्य प्रो. वासे जफर ने दूरगामी सोच दिखाते हुए तीसरे विकल्प का चयन किया। उनका मानना था कि कॉलेज को खुद में सक्षम बनाना छात्रों और संस्थान के भविष्य के लिए सबसे बेहतर होगा। उनके इस प्रस्ताव को यूजीसी और एनसीटीई ने हरी झंडी दे दी है।
प्रशासनिक स्तर पर मिली मंजूरी
इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं। दिसंबर 2025 में ही विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय कुमार सिंह ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद, कॉलेज की एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट ने भी इस महत्वपूर्ण एप्रूवल को स्वीकार कर लिया है। अब कॉलेज में साइंस, सोशल साइंस और कॉमर्स के कुल 25 विभाग खोले जाएंगे, जहां छात्रों को विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में पढ़ने का मौका मिलेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का होगा विस्तार
कॉलेज के नए स्वरूप को तैयार करने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा काम शुरू होने वाला है। प्राचार्य प्रो. वासे जफर ने बताया कि कॉलेज की मैपिंग के लिए कोटेशन मांगे गए हैं। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। मैपिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि पूरे निर्माण कार्य में कुल कितनी लागत आएगी।
प्रोजेक्ट की खास बातें
कॉलेज परिसर में केवल क्लासरूम ही नहीं, बल्कि टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के लिए आधुनिक क्वार्टर भी बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्राचार्य ने बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSIDC) से पत्राचार किया है। मैपिंग और लागत का सटीक आंकलन होने के बाद, इस प्रपोजल को एक बार फिर एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट के सामने अंतिम एप्रूवल के लिए रखा जाएगा। पटना ट्रेनिंग कॉलेज का यह कायाकल्प न केवल कॉलेज के गौरव को बढ़ाएगा, बल्कि बिहार के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के नए द्वार भी खोलेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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