Schools Closed: पटना में कड़ाके की ठंड का कहर, 13 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 5 तक के स्कूल

Patna Schools Closed: गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 जनवरी 2026 तक रोक लगा दी है।

Jan 12, 2026 05:50 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Patna Schools Closed: बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में शरीर कंपाने वाली ठंड और भीषण शीतलहर का सितम जारी है। गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एक बार फिर स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी (DM) डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने रविवार को नया आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 जनवरी 2026 तक रोक लगा दी है।

बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि: DM का आदेश

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अत्यधिक कम तापमान और शीत लहर की स्थिति बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो सकती है। यह प्रतिबंध केवल सामान्य स्कूलों पर ही नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूलों पर भी समान रूप से लागू होगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी स्कूल प्रबंधन इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बड़ी कक्षाओं के समय में बदलाव और छूट

जहां छोटे बच्चों के लिए स्कूल पूरी तरह बंद हैं, वहीं कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए प्रशासन ने कुछ राहत और शर्तें रखी हैं:

नया समय: कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी। इससे पहले या बाद में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

परीक्षाओं को छूट: बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए संचालित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है, ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।

मौसम विभाग का 'ऑरेंज अलर्ट'

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बिहार के कई जिलों में ‘कोल्ड डे’ की स्थिति बनी हुई है। पछुआ हवाओं के कारण कनकनी और बढ़ गई है। पटना में न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच बना हुआ है, जबकि सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 48 से 72 घंटों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। इसी को देखते हुए अन्य जिलों जैसे बेगूसराय और आरा में भी कक्षा 8 तक के स्कूल 13 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं।

अभिभावकों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि सुबह के समय घने कोहरे में बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा साबित हो रहा था। अब स्थिति की समीक्षा 14 जनवरी के बाद की जाएगी, जिसके आधार पर स्कूलों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा।

