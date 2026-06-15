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आसमान से बरस रही आग, 5वीं तक के स्कूल 20 जून तक बंद; पटना डीएम का बड़ा फैसला

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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पटना में भीषण गर्मी और लू के चलते डीएम ने 5वीं तक के सभी स्कूल 20 जून तक बंद कर दिए हैं, जबकि 6ठी से 8वीं की कक्षाएं सिर्फ सुबह 10:30 बजे तक ही चलेंगी।

आसमान से बरस रही आग, 5वीं तक के स्कूल 20 जून तक बंद; पटना डीएम का बड़ा फैसला

बिहार की राजधानी पटना इन दिनों आसमान से बरसती आग और झुलसा देने वाली गर्मी की चपेट में है। सुबह के आठ बजते ही सूरज की तपिश इतनी तेज हो जाती है कि दोपहर के वक्त तो मानो घर से बाहर निकलना किसी बड़ी सजा से कम नहीं लगता। सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है और लू के थपेड़े लोगों को बीमार कर रहे हैं। ऐसे भयंकर मौसम में छोटे-छोटे बच्चों की सेहत को लेकर माता-पिता की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। बच्चों का स्कूल बैग टांगकर भरी दोपहरी में घर लौटना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसी बीच, पटना के जिलाधिकारी ने एक बेहद जरूरी और राहत भरा फैसला लिया है। बढ़ती तपिश और बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर को देखते हुए पटना जिले में स्कूलों को बंद करने और उनकी टाइमिंग में बदलाव करने का सख्त आदेश जारी कर दिया गया है।

दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, पटना के जिला दण्डाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए यह नया आदेश सुनाया है। आदेश पत्र में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जिले में रह-रह कर तापमान में भारी बढ़ोतरी हो रही है। खास तौर पर दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवन पर काफी बुरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। इसी गंभीर स्थिति को भांपते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है।

6ठी से 8वीं की कक्षाएं सिर्फ सुबह 10:30 बजे तक ही

इस नए आदेश के तहत पटना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 20 जून 2026 तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। यानी इन मासूम बच्चों को अब इस चिलचिलाती धूप में स्कूल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं, अगर बात कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की करें, तो उनके लिए प्रशासन ने एक अहम नियम लागू किया है। इन कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई सिर्फ सुबह के वक्त ही होगी और पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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यह फैसला कोई आम हिदायत नहीं है, बल्कि इसे कानूनी सख्ती के साथ लागू किया गया है। पटना डीएम द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) की धारा-163 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधनों को भी सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का हर हाल में पालन करें। स्कूलों को कहा गया है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप ही अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को तुरंत पुनर्निर्धारित करें।

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आदेश सख्ती से रहेगा लागू

आपको बता दें कि यह आदेश 15 जून 2026 से लेकर 20 जून 2026 तक पूरे पटना जिले में सख्ती से लागू रहेगा। यह महत्वपूर्ण आदेश 14 जून 2026 को ही जिलाधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत कर दिया गया है, ताकि सभी स्कूलों को अपनी तैयारियां और टाइमटेबल बदलने का पूरा मौका मिल सके।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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