आसमान से बरस रही आग, 5वीं तक के स्कूल 20 जून तक बंद; पटना डीएम का बड़ा फैसला
पटना में भीषण गर्मी और लू के चलते डीएम ने 5वीं तक के सभी स्कूल 20 जून तक बंद कर दिए हैं, जबकि 6ठी से 8वीं की कक्षाएं सिर्फ सुबह 10:30 बजे तक ही चलेंगी।
बिहार की राजधानी पटना इन दिनों आसमान से बरसती आग और झुलसा देने वाली गर्मी की चपेट में है। सुबह के आठ बजते ही सूरज की तपिश इतनी तेज हो जाती है कि दोपहर के वक्त तो मानो घर से बाहर निकलना किसी बड़ी सजा से कम नहीं लगता। सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है और लू के थपेड़े लोगों को बीमार कर रहे हैं। ऐसे भयंकर मौसम में छोटे-छोटे बच्चों की सेहत को लेकर माता-पिता की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। बच्चों का स्कूल बैग टांगकर भरी दोपहरी में घर लौटना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसी बीच, पटना के जिलाधिकारी ने एक बेहद जरूरी और राहत भरा फैसला लिया है। बढ़ती तपिश और बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर को देखते हुए पटना जिले में स्कूलों को बंद करने और उनकी टाइमिंग में बदलाव करने का सख्त आदेश जारी कर दिया गया है।
दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, पटना के जिला दण्डाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए यह नया आदेश सुनाया है। आदेश पत्र में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जिले में रह-रह कर तापमान में भारी बढ़ोतरी हो रही है। खास तौर पर दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवन पर काफी बुरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। इसी गंभीर स्थिति को भांपते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है।
6ठी से 8वीं की कक्षाएं सिर्फ सुबह 10:30 बजे तक ही
इस नए आदेश के तहत पटना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 20 जून 2026 तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। यानी इन मासूम बच्चों को अब इस चिलचिलाती धूप में स्कूल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं, अगर बात कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की करें, तो उनके लिए प्रशासन ने एक अहम नियम लागू किया है। इन कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई सिर्फ सुबह के वक्त ही होगी और पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह फैसला कोई आम हिदायत नहीं है, बल्कि इसे कानूनी सख्ती के साथ लागू किया गया है। पटना डीएम द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) की धारा-163 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधनों को भी सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का हर हाल में पालन करें। स्कूलों को कहा गया है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप ही अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को तुरंत पुनर्निर्धारित करें।
आदेश सख्ती से रहेगा लागू
आपको बता दें कि यह आदेश 15 जून 2026 से लेकर 20 जून 2026 तक पूरे पटना जिले में सख्ती से लागू रहेगा। यह महत्वपूर्ण आदेश 14 जून 2026 को ही जिलाधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत कर दिया गया है, ताकि सभी स्कूलों को अपनी तैयारियां और टाइमटेबल बदलने का पूरा मौका मिल सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव