Patna High Court Stenographer Vacancy 2025: पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों पर निकली नौकरी, 12वीं पास करें आवेदन

Patna High Court Stenographer Vacancy 2025: पटना हाईकोर्ट की ओर से स्टेनोग्राफर पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 111 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Patna High Court Stenographer Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। पटना हाईकोर्ट की ओर से स्टेनोग्राफर पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 111 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रकिया आज 21 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

उम्मीदवारों की इंग्लिश शॉर्ट हैंड में स्पीड न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास इंग्लिश शॉर्टहैंड और टाइपिंग का सर्टिफिकेट होने चाहिए।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आवेदन शुल्क- जनरल/ईडब्ल्यूएस/बीसी/ईबीसी कैटेगरी - 1100 रुपये

एससी, एसटी, ओएच कैटेगरी - 550 रुपये

सैलरी- चयन उम्मीद को हर महीने सैलरी के रूप में 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये दिए जाएंगे।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक Apply Now पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।