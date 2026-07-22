High Court Recruitment 2026: पटना हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज पदों पर भर्ती, 1.94 लाख तक मिलेगी सैलरी
Patna High Court Vacancy 2026: पटना हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। चयनित अभ्यर्थियों को ₹1,94,660 तक सैलरी मिलेगी।
Patna High Court District Judge Recruitment 2026: कानून की पढ़ाई पूरी कर न्यायिक सेवा और वकालत के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे युवाओं और वकीलों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार के पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज (एंट्री लेवल) के प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश पहले इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से चूक गए थे, उनके पास अब बिहार की उच्च न्यायिक सेवा का हिस्सा बनने और एक सम्मानित प्रशासनिक पद हासिल करने का यह अंतिम और बेहतरीन अवसर है।
28 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
पटना हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी ताजा आधिकारिक अपडेट के अनुसार, इस भर्ती के लिए आवेदन विंडो 21 जुलाई से दोबारा खोल दी गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल patnahighcourt.gov.in पर जाकर 28 जुलाई, 2026 की रात 11:59 बजे तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में सर्वर पर होने वाली तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें।
लाखों में मिलेगी आकर्षक सैलरी
डिस्कट्रिक जज के पद पर अंतिम रूप से चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग और न्यायिक सेवा के नियमों के अनुसार बहुत ही शानदार सैलरी पैकेज दिया जाएगा। इस पद के लिए 1,44,840 रुपये से लेकर 1,94,660 रुपये प्रति माह का पे-स्केल 5 निर्धारित किया गया है। मूल वेतन के अलावा चयनित अधिकारियों को राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के नियमानुसार आवास, वाहन, चिकित्सा तथा अन्य कई भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे।
आयु सीमा और जरूरी योग्यता की शर्तें
आयु सीमा: इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है।
शैक्षणिक योग्यता व अनुभव: आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ (LL.B) पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास किसी अदालत में बतौर एडवोकेट कम से कम 7 वर्षों का निरंतर वकालत का अनुभव होना चाहिए।
आवेदन करने का आसान तरीका
योग्य अभ्यर्थी सबसे पहले पटना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'Recruitment' सेक्शन में जाकर डिस्ट्रिक्ट जज भर्ती वाले लिंक पर क्लिक करें। यहां अपना पंजीकरण करें, सभी जरूरी शैक्षणिक व व्यक्तिगत जानकारी भरें, आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें और निर्धारित शुल्क जमा करके अपना फॉर्म सबमिट कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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