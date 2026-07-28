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Patna High Court Vacancy: पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट पदों पर निकली सरकारी नौकरी, 81100 तक मिलेगी सैलरी

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Patna High Court Recruitment 2026: पटना हाईकोर्ट ने 68 एक्स-कैडर असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती निकाली है। स्नातक और कंप्यूटर डिप्लोमा धारक आज 28 जुलाई से आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Patna High Court Recruitment 2026
पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट भर्ती 2026

Patna High Court Assistant Recruitment 2026: न्यायिक क्षेत्र और सरकारी सेवा में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया है। पटना हाईकोर्ट ने एक्स-कैडर असिस्टेंट के कुल 68 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा देय विभिन्न भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है, और योग्य अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट के आधिकारिक पोर्टल patnahighcourt.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू होने की तिथि: 28 जुलाई 2026

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 27 अगस्त 2026

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 27 अगस्त 2026

परीक्षा की संभावित तिथि: बोर्ड द्वारा जल्द ही अलग से सूचित की जाएगी।

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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती अभियान में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है।

आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष रखी गई है। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों जैसे- अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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वेतनमान

पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेहतरीन पे-स्केल मिलेगा। पे-मैट्रिक्स लेवल के तहत शुरुआती बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते जोड़कर कुल वेतन 81,100 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है।

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चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का अंतिम चयन तीन मुख्य चरणों के आधार पर किया जाएगा:

लिखित परीक्षा : इसमें सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित/रीजनिंग और कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।

कंप्यूटर दक्षता परीक्षण: इसमें अभ्यर्थी की कंप्यूटर ऑपरेशन और टाइपिंग क्षमता की जांच की जाएगी।

इंटरव्यू: लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन करने का आसान तरीका

  1. पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं।

2. "Recruitment" या "Notices" अनुभाग में उपलब्ध "Assistant (Ex-Cadre) Recruitment 2026" लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां ध्यान से भरें।

4. अपनी हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5. निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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