Patna Dental College: पटना डेंटल कॉलेज में अब PG का सपना होगा पूरा, 4 नए विषयों में MDS की 11 सीटों को मंजूरी
Patna Dental College: पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल (PDCH) में अब चार नए विषयों में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS) की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इन चारों विषयों को मिलाकर कॉलेज को कुल 11 सीटें आवंटित की गई हैं।
Patna Dental College: बिहार के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र, विशेषकर दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल (PDCH) में अब चार नए विषयों में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS) की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। भारत सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन कोर्सेज में छात्रों के दाखिले की आधिकारिक अनुमति प्रदान कर दी है।
यह बिहार के लिए गर्व का विषय है क्योंकि पहली बार राज्य के किसी सरकारी डेंटल कॉलेज में इतने बड़े स्तर पर एमडीएस की पढ़ाई शुरू होगी। अब तक सरकारी संसाधनों की कमी के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट कॉलेजों या दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था।
इन चार विषयों में मिली 11 सीटें
केंद्र सरकार ने जिन चार विशेषज्ञ विषयों में एमडीएस कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है, वे दंत चिकित्सा के बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग माने जाते हैं। ओरल पैथोलॉजी, ऑर्थोडांसिया (दांतों को सीधा करने की विशेषज्ञता), कंजरवेटिव डेंटिस्टी और ओरल मेडिसीन एंड रेडियोलॉजी चारों विषयों को मिलाकर कॉलेज को कुल 11 सीटें आवंटित की गई हैं।
लंबी प्रक्रिया और सरकार का आश्वासन
इस बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया रही है। पिछले महीने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) की एक विशेषज्ञ टीम ने पटना डेंटल कॉलेज का दौरा किया था। टीम ने प्रत्येक विभाग की बारीकी से जांच की और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया।
शुरुआती रिपोर्ट में कुछ बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बताई गई थी। इसके बाद बिहार सरकार ने काउंसिल को यह ठोस आश्वासन दिया कि एक वर्ष के भीतर कॉलेज में सभी जरूरी सुविधाएं और आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया जाएगा। सरकार के इसी वादे और प्रतिबद्धता के बाद काउंसिल ने चार विषयों में पढ़ाई शुरू करने की हरी झंडी दी।
कॉलेज का लक्ष्य और वर्तमान स्थिति
पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल में कुल नौ विभाग हैं। कॉलेज प्रशासन ने आठ अलग-अलग विभागों में कुल 21 सीटों के लिए आवेदन किया था। हालांकि, फिलहाल चार विभागों को ही मंजूरी मिली है, लेकिन यह एक बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। वर्तमान में कॉलेज के केवल एक विभाग में ही एमडीएस की पढ़ाई हो रही है।
इस कोर्स को शुरू करने के लिए कॉलेज को बिहार सरकार से 'एसेंसिलिटी सर्टिफिकेट' और स्वास्थ्य विश्वविद्यालय से ‘कंसेंट ऑफ एफिलिएशन’ पहले ही प्राप्त हो चुकी है। नई सीटों के आने से न केवल छात्रों को करियर में फायदा होगा, बल्कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी पीजी डॉक्टरों के जरिए बेहतर और विशेषज्ञ इलाज मिल सकेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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