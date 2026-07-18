पटना के 10 मॉडल स्कूलों में NEET-JEE की मुफ्त कोचिंग शुरू, पहले दिन छात्रों में दिखा जबरदस्त उत्साह

पहले दिन अधिककर स्कूलों में शाम छह बजे तक कोचिंग कक्षाएं संचालित हुईं। नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा ले रहे विद्यार्थियों में कई ऐसे थे जिन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई निजी विद्यालयों से की थी जबकि ग्यारहवीं में उन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया।

पटना के दस मॉडल स्कूलों में शनिवार को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा शुरू हो गई। गुरुवार को उद्घाटन के बाद परिचय सत्र का आयोजन हुआ था। शुक्रवार से नियमित व्यवस्था शुरू की गई। शाम तीन बजे से चयनित स्कूलों में अभिभावकों के साथ पहुंचे छात्र -छात्राओं में उत्साह दिखा।

पहले दिन क्या हुआ पहले दिन अधिककर स्कूलों में शाम छह बजे तक कोचिंग कक्षाएं संचालित हुईं। नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा ले रहे विद्यार्थियों में कई ऐसे थे जिन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई निजी विद्यालयों से की थी जबकि ग्यारहवीं में उन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। वीरचंद पटेल पथ स्थित देवीपद चौधरी शहीद स्मारक (मिलर) उच्च माध्यमिक विद्यालय में जेईई की तैयारी को कोचिंग करने पहुंची सिपारा की छात्रा दिव्या ने बताया कि पहले दिन कक्षा में पढ़ाई के बाद शिक्षक ने मन में आए प्रश्नों के उत्तर को भी समझाया।

छात्रों ने क्या कहा मेडिकल की तैयारी करने पहुंची छात्रा जीविका ने कहा कि स्मार्ट क्लास रूम का अनुभव बढ़िया रहा। छात्रा नैंसी और राखी ने बताया कि पहले दिन का अनुभव शानदार रहा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना के 10 मॉडल स्कूलों में लाइव क्लासेज का शुभारंभ किया था। विद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं के किट के साथ नई ड्रेस भी उपलब्ध कराई जा रही है।

योग्य शिक्षकों का प्रक्रिया हुआ है चयन सरकार की इस पहल से राज्य के उन छात्र-छात्राओं को यह सुविधा मिल सकेगी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए महंगे कोचिंग संस्थानों में जाने से वंचित रह जाते थे। बीएसईबी की ओर से योग्य शिक्षकों का चयन किया गया है। इसमें कई शिक्षकों को नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों में शिक्षण का अनुभव प्राप्त है। राज्य सरकार सात निश्चय-3 उन्नत शिक्षा- उज्ज्वल भविष्य के तहत चयनित सरस्वती विद्या निकेतन से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं नवाचार आधारित शिक्षा प्रदान किया जाएगा।

पूर्णिया में भी लाइव क्लासेस वहीं, पूर्णिया लाइव क्लासेस अब बिहार लाइव क्लासेस बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी द्वारा पूर्णिया लाइव क्लासेस का डेमो गुरुवार को देखा गया। इससे प्रभावित होकर मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त तक सम्पूर्ण बिहार के सभी विद्यालयों में इसे लागू करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने दी।