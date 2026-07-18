पटना के 10 मॉडल स्कूलों में NEET-JEE की मुफ्त कोचिंग शुरू, पहले दिन छात्रों में दिखा जबरदस्त उत्साह
पहले दिन अधिककर स्कूलों में शाम छह बजे तक कोचिंग कक्षाएं संचालित हुईं। नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा ले रहे विद्यार्थियों में कई ऐसे थे जिन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई निजी विद्यालयों से की थी जबकि ग्यारहवीं में उन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया।
पटना के दस मॉडल स्कूलों में शनिवार को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा शुरू हो गई। गुरुवार को उद्घाटन के बाद परिचय सत्र का आयोजन हुआ था। शुक्रवार से नियमित व्यवस्था शुरू की गई। शाम तीन बजे से चयनित स्कूलों में अभिभावकों के साथ पहुंचे छात्र -छात्राओं में उत्साह दिखा।
पहले दिन क्या हुआ
पहले दिन अधिककर स्कूलों में शाम छह बजे तक कोचिंग कक्षाएं संचालित हुईं। नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा ले रहे विद्यार्थियों में कई ऐसे थे जिन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई निजी विद्यालयों से की थी जबकि ग्यारहवीं में उन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। वीरचंद पटेल पथ स्थित देवीपद चौधरी शहीद स्मारक (मिलर) उच्च माध्यमिक विद्यालय में जेईई की तैयारी को कोचिंग करने पहुंची सिपारा की छात्रा दिव्या ने बताया कि पहले दिन कक्षा में पढ़ाई के बाद शिक्षक ने मन में आए प्रश्नों के उत्तर को भी समझाया।
छात्रों ने क्या कहा
मेडिकल की तैयारी करने पहुंची छात्रा जीविका ने कहा कि स्मार्ट क्लास रूम का अनुभव बढ़िया रहा। छात्रा नैंसी और राखी ने बताया कि पहले दिन का अनुभव शानदार रहा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना के 10 मॉडल स्कूलों में लाइव क्लासेज का शुभारंभ किया था। विद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं के किट के साथ नई ड्रेस भी उपलब्ध कराई जा रही है।
योग्य शिक्षकों का प्रक्रिया हुआ है चयन
सरकार की इस पहल से राज्य के उन छात्र-छात्राओं को यह सुविधा मिल सकेगी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए महंगे कोचिंग संस्थानों में जाने से वंचित रह जाते थे। बीएसईबी की ओर से योग्य शिक्षकों का चयन किया गया है। इसमें कई शिक्षकों को नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों में शिक्षण का अनुभव प्राप्त है। राज्य सरकार सात निश्चय-3 उन्नत शिक्षा- उज्ज्वल भविष्य के तहत चयनित सरस्वती विद्या निकेतन से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं नवाचार आधारित शिक्षा प्रदान किया जाएगा।
पूर्णिया में भी लाइव क्लासेस
वहीं, पूर्णिया लाइव क्लासेस अब बिहार लाइव क्लासेस बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी द्वारा पूर्णिया लाइव क्लासेस का डेमो गुरुवार को देखा गया। इससे प्रभावित होकर मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त तक सम्पूर्ण बिहार के सभी विद्यालयों में इसे लागू करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने दी।
शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की पहल
उन्होंने बताया कि पटना में सीएम लाइव क्लास से अवगत हुए। इस दौरान लाइव क्लासेस में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया। बच्चों की जिज्ञासा देखी गयी। उन्होंने प्रश्नोत्तर भी किया, इसका शिक्षकों ने जवाब दिया। सीएम ने लाइव क्लासेस को सराहा। अब शिक्षा विभाग पूर्णिया लाइव क्लासेस को बिहार लाइव क्लासेस में परिवर्तित करने की नयी पहल करने जा रही है। बता दें कि 2024 से लाइव क्लासेस जिला स्कूल पूर्णिया में चल रही है। 2025 के स्टेट टॉपर यहीं से थे। यहां पढ़ने वाले बच्चों ने जेई एडवांस निकाला। यहां अनुभवी शिक्षक मुफ्त में जेईई और नीट की तैयारी भी कराते हैं। इसके लिए शिक्षक स्पेशलाइज्ड कंटेंट डेवलप करते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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