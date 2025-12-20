Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़pariksha pe charcha 2026 record registration students teachers parents pm modi interaction january schedule
PPC 2026: परीक्षा की टेंशन पर पीएम से सीधा संवाद, 12 जनवरी तक खुले रजिस्ट्रेशन; ऐसे लें हिस्सा

PPC 2026: परीक्षा की टेंशन पर पीएम से सीधा संवाद, 12 जनवरी तक खुले रजिस्ट्रेशन; ऐसे लें हिस्सा

संक्षेप:

छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ देश का सबसे बड़ा संवाद मंच बनने जा रहा है। इस बार 11 जनवरी 2026 तक इसके रजिस्ट्रेशन खुले हैं।

Dec 20, 2025 02:45 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
PPC 2026: बोर्ड परीक्षा की तैयारी, तनाव और भविष्य की उलझनों को कम करने के लिए ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ एक बार फिर युवाओं की उम्मीद बनकर उभरा है। इस बार आयोजन ने रजिस्ट्रेशन के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक पीएम मोदी के इस इवेंट से जुड़कर अपनी बात रखने को तैयार हैं।

PPC 2026: अब तक 1.27 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026 के नौवें संस्करण में अब तक कुल 1,27,38,536 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें 1,18,22,663 छात्र, 8,04,094 शिक्षक, और 1,11,779 अभिभावक शामिल हैं।

PPC 2026: कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन?

PPC 2026 में भाग लेने के लिए कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, स्कूल शिक्षक, और अभिभावक पात्र हैं। इच्छुक प्रतिभागी 11 जनवरी 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी रजिस्टर्ड प्रतिभागियों को Participation Certificate भी दिया जाएगा।

छात्र दो तरीकों से PPC 2026 में हिस्सा ले सकते हैं। पहले स्वयं रजिस्ट्रेशन के जरिए। दूसरा टीचर लॉगिन के माध्यम से, जिसमें छात्र अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। इस व्यवस्था का मकसद ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस संवाद से जोड़ना है।

PPC 2026: आपका सवाल बन सकता है चर्चा का हिस्सा

PPC 2026 में सवाल पूछने का मौका भी बेहद खास है। सरकार MCQ आधारित प्रतियोगिता के जरिए प्रतिभागियों का चयन करेगी। यह प्रतियोगिता MyGov पोर्टल पर 11 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। छात्र, शिक्षक और अभिभावक इसी मंच पर अपने सवाल भेज सकते हैं। चुने गए सवालों को सीधे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

PPC 2026: जनवरी 2026 में होगा आयोजन

प्रधानमंत्री का यह अनोखा इंटरएक्टिव कार्यक्रम जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। इसमें पीएम मोदी छात्रों से परीक्षा के तनाव, समय प्रबंधन, करियर और जीवन से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे।

PPC 2026: परीक्षा पे चर्चा के बारे में

‘परीक्षा पे चर्चा’ एक वार्षिक आयोजन है, जिसकी शुरुआत फरवरी 2018 में नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से हुई थी। तब से लेकर अब तक यह कार्यक्रम छात्रों के लिए प्रेरणा, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती का बड़ा स्रोत बन चुका है।

Narendra Modi Pariksha Pe Charcha
