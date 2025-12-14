Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
PPC 2026: PM मोदी से सीधे बात करने का मौका, परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 24 लाख से अधिक लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन

संक्षेप:

Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा (PPC 2026) में भाग लेने के लिए अभी तक 24.4 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जिसमें 22.5+ लाख छात्र, 1.66+ शिक्षक और 28+ हजार अभिभावकों ने आवेदन किया है।

Dec 14, 2025 10:03 am IST
Pariksha Pe Charcha 2026 Registration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुचर्चित वार्षिक कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC) के 9वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कार्यक्रम उन लाखों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक बड़ा मंच है, जो परीक्षा के स्ट्रेस को कम करने और एक पॉजिटिव शैक्षणिक माहौल बनाने के तरीकों पर प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि PPC 2026 का आयोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा।

कौन हो सकता है शामिल?

इस इंटरैक्टिव सत्र का उद्देश्य युवाओं में परीक्षा संबंधी चिंता को कम करना है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तीन कैटेगरी के लोग पात्र हैं:

छात्र: कक्षा 6 से 12 तक के छात्र।

शिक्षक: मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक।

अभिभावक/माता-पिता: स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता।

रजिस्ट्रेशन की महत्वपूर्ण तिथियां

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि: 1 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 11 जनवरी 2026

इच्छुक उम्मीदवार MyGov पोर्टल (innovateindia1.mygov.in/ppc-2026) पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन और क्या है इनाम?

रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिभागियों को MyGov पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी श्रेणी के अनुसार डिजाइन किए गए ऑनलाइन मल्टीपल-चॉइस प्रश्न (MCQ) या गतिविधि को पूरा करना होगा।

छात्र परीक्षा के स्ट्रेस से संबंधित 500 कैरेक्टर (अक्षरों) की सीमा में अपना प्रश्न सीधे प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। प्रतियोगिताओं के माध्यम से चुने गए लगभग 2,500 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष PPC किट्स भेंट की जाएंगी।

टॉप 10 'लेजेंडरी एग्जाम वॉरियर्स' को प्रधानमंत्री आवास पर जाने का जीवन में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर भी मिलेगा।

परीक्षा पे चर्चा की बढ़ती लोकप्रियता

'परीक्षा पे चर्चा' भारत के सबसे बड़े नागरिक-जुड़ाव पहलों में से एक बन गया है। पिछले वर्ष (PPC 2025) में, इस कार्यक्रम ने 3.56 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसमें 245 से अधिक देशों के छात्रों ने भागीदारी की थी।

यह कार्यक्रम छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को एक सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करता है जहां परीक्षाओं को सीखने के एक 'उत्सव' के रूप में देखा जाता है, न कि स्ट्रेस के स्रोत के रूप में। सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन गतिविधि पूरी करने पर डिजिटल भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस अद्भुत अवसर को न गवाएं और अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें।

