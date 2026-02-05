Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Pariksha Pe Charcha 2026: PM Modi to Interact with Record 4.5 Crore Students Tomorrow, PPC 9th Edition
Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा 2026, स्ट्रेस को कहें बाय-बाय! कल सुबह 10 बजे छात्रों से रूबरू होंगे PM मोदी

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा 2026, स्ट्रेस को कहें बाय-बाय! कल सुबह 10 बजे छात्रों से रूबरू होंगे PM मोदी

संक्षेप:

Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 6 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC) के 9वें संस्करण के माध्यम से देश के युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। इस साल 6.76 करोड़ से अधिक लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है।

Feb 05, 2026 03:20 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Pariksha Pe Charcha 2026: बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने से ठीक पहले, देश भर के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 6 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC) के 9वें संस्करण के माध्यम से देश के युवाओं से सीधा संवाद करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि परीक्षाओं के करीब आते ही 'परीक्षा पे चर्चा' की वापसी हो रही है। उन्होंने इस कार्यक्रम को हमेशा की तरह ताजगी भरा अनुभव बताया है।

इस बार क्या है खास? (नया मल्टी-सिटी फॉर्मेट)

इस साल 'परीक्षा पे चर्चा' का स्वरूप पिछले वर्षों से काफी अलग और समावेशी है। पहली बार, यह कार्यक्रम केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने इस बार कोयंबटूर, रायपुर, गुवाहाटी, देवमोगरा (गुजरात) और नई दिल्ली में 7, लोक कल्याण मार्ग सहित कई स्थानों पर छात्रों के साथ संवाद किया है। यह नया फॉर्मेट क्षेत्रीय आवाजों और अनुभवों को एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी

PPC 2026 ने सहभागिता के मामले में नया इतिहास रच दिया है। इस साल 6.76 करोड़ से अधिक लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है, जिसमें अकेले 4.5 करोड़ से अधिक छात्र शामिल हैं। यह आंकड़ा पिछले साल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन) से भी कहीं ज्यादा है।

प्रमुख विषय और मार्गदर्शन

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री न केवल परीक्षा के स्ट्रेस को कम करने के गुरुमंत्र देंगे, बल्कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करेंगे।

स्ट्रेस फ्री परीक्षा: परीक्षाओं को डर के बजाय एक 'उत्सव' की तरह मनाना।

स्वच्छ भारत और पर्यावरण: युवाओं की नागरिक जिम्मेदारी और सतत भविष्य।

स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान: देश के इतिहास और विरासत पर गौरव।

मेंटल हेल्थ: अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों की मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करना।

कहां और कैसे देखें लाइव?

छात्र और अभिभावक इस कार्यक्रम को कल सुबह 10 बजे से इन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं:

दूरदर्शन: डीडी नेशनल, डीडी न्यूज और डीडी इंडिया।

ऑनलाइन: पीएम मोदी का आधिकारिक यूट्यूब चैनल और MyGov पोर्टल।

सोशल मीडिया: फेसबुक लाइव और ऑल इंडिया रेडियो।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

दिल्ली की रहने वाली प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 1.5 वर्षों से वे करियर और शिक्षा क्षेत्र की बारीकियों को कवर कर रही हैं। प्राची ने प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। लाइव हिन्दुस्तान से 2024 में जुड़ने से पहले, उन्होंने 'नन्ही खबर', 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे संस्थानों में कंटेंट लेखक के रूप में अपनी लेखनी को निखारा है। इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है।

और पढ़ें
Pariksha Pe Charcha PM Modi
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।