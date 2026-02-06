Pariksha Pe Charcha Live : पीएम मोदी देंगे परीक्षा के तनाव से निपटने के मंत्र, कुछ देर में करेंगे परीक्षा पे चर्चा

Pariksha Pe Charcha

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देशभर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में छात्र छात्राओं से परीक्षा से संबंधित विषयों, तनावमुक्त रहने की आवश्यकता और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की थी। इसमें प्रधानमंत्री सीधे छात्रों और उनके माता-पिता, शिक्षकों के साथ संवाद करते हैं। इस इंटरैक्टिव कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिलता है। परीक्षा का तनाव कैसे करें? एग्जाम की तैयारी कैसे करें? फोकस कैसे बढ़ाएं, स्टूडेंट्स को इन सब सवालों का जवाब मिलात है।। एग्जाम से ठीक पहले यह प्रोग्राम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है ताकि एग्जाम से घबराए नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें। Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: यहां देखें परीक्षा पे चर्चा लाइव अपडेट

6 Feb 2026, 10:05:19 AM IST PPC 2026 Live: परीक्षा पे चर्चा कहां देखें PPC 2026 Live: पीपीसी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल के अलावा, दूरदर्शन (DD), और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। वहीं WAVES OTT, Amazon Prime Video, Jio, ZEE5, Sony LIV, और Spotify (ऑडियो प्लेटफॉर्म) जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर भी परीक्षा पे चर्चा लाइव देखा जा सकता है।

6 Feb 2026, 10:03:26 AM IST PPC 2025 Live: प्रमुख विषय और मार्गदर्शन PPC 2026 Live: कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री न केवल परीक्षा के स्ट्रेस को कम करने के गुरुमंत्र देंगे, बल्कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करेंगे। स्ट्रेस फ्री परीक्षा: परीक्षाओं को डर के बजाय एक 'उत्सव' की तरह मनाना। स्वच्छ भारत और पर्यावरण: युवाओं की नागरिक जिम्मेदारी और सतत भविष्य। स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान: देश के इतिहास और विरासत पर गौरव।

6 Feb 2026, 10:02:52 AM IST PPC 2026 Live: रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी PPC 2026 Live: PPC 2026 ने सहभागिता के मामले में नया इतिहास रच दिया है। इस साल 6.76 करोड़ से अधिक लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है, जिसमें अकेले 4.5 करोड़ से अधिक छात्र शामिल हैं। यह आंकड़ा पिछले साल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन) से भी कहीं ज्यादा है।