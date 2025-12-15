Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Pariksha Pe Charcha 2026: PM से मिलने का गोल्डन टिकट,परीक्षा पे चर्चा के टॉप विजेताओं को मिलेगा PM आवास जाने का मौका

संक्षेप:

Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026' के लिए अब तक 29 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। विजेताओं के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कई विशेष पुरस्कार भी रखे गए हैं।

Dec 15, 2025 11:54 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Pariksha Pe Charcha 2026 Registration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुचर्चित वार्षिक कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026' के लिए रजिस्ट्रेशन का उत्साह अपने चरम पर है। इस इंटरैक्टिव सेशन में भाग लेने के लिए अब तक 29 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार

'परीक्षा पे चर्चा' 2026 में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही विजेताओं के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कई विशेष पुरस्कार भी रखे गए हैं।

PPC किट: MyGov पोर्टल पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से चयनित लगभग 2,500 विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक विशेष PPC किट भेंट की जाएगी।

गोल्डन टिकट: सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि 10 'लीजेंडरी एक्जाम वॉरियर्स' को प्रधानमंत्री निवास जाने का जीवन में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर मिलेगा। यह उन छात्रों के लिए एक बड़ा सम्मान होगा जिन्हें प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिलेगा।

बढ़ रहा है उत्साह: 29 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि PPC 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या तेजी से बढ़ रही है। अभी तक 29.07 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें शामिल हैं-

छात्र: 26.6 लाख से अधिक

शिक्षक: 2.12 लाख से अधिक

अभिभावक: 34 हजार से अधिक

यह विशाल भागीदारी दिखाती है कि छात्र परीक्षा के तनाव को कम करने और एक सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाने के तरीकों पर प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन को उत्सुकता से चाहते हैं।

कौन हो सकता है शामिल?

इस इंटरैक्टिव सत्र का उद्देश्य युवाओं में परीक्षा संबंधी चिंता को कम करना है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तीन कैटेगरी के लोग पात्र हैं:

छात्र: कक्षा 6 से 12 तक के छात्र।

शिक्षक: मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक।

अभिभावक/माता-पिता: स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता।

रजिस्ट्रेशन की महत्वपूर्ण तिथियां

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि: 1 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 11 जनवरी 2026

इच्छुक उम्मीदवार MyGov पोर्टल (innovateindia1.mygov.in/ppc-2026) पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम छात्रों को परीक्षा को 'सीखने के उत्सव' के रूप में देखने और तनावमुक्त होकर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस अद्भुत अवसर को न गवाएं और अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें।

