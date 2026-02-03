Pariksha Pe Charcha 2026: 6 फरवरी को पीएम मोदी दूर करेंगे परीक्षा का डर, 4 करोड़ छात्रों का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन

संक्षेप: Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी, 2026 को सुबह 10 बजे देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे।

Pariksha Pe Charcha 2026: छात्र-छात्राओं के मन से परीक्षा का डर दूर करने और उन्हें सफलता के मंत्र सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC) कार्यक्रम के साथ तैयार हैं। इस साल इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तारीख का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी, 2026 को सुबह 10 बजे देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे।

बदले हुए अंदाज में होगी इस बार की 'चर्चा' आमतौर पर यह कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन पिछले साल से इसके प्रारूप में काफी बदलाव किया गया है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी एक नई पहल के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों से जुड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर और गुवाहाटी जैसे शहरों के छात्रों से मुलाकात की। इसके अलावा, कुछ भाग्यशाली छात्रों को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) पर भी उनसे मिलने और बात करने का अवसर मिला।

प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि परीक्षाओं के करीब आते ही 'परीक्षा पे चर्चा' की वापसी हो गई है। उन्होंने युवा साथियों के साथ बातचीत को ताजगी भरा बताया और स्ट्रेस फ्री परीक्षाओं पर जोर दिया।

रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन और उत्साह इस साल 'परीक्षा पे चर्चा' को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 4.5 करोड़ से अधिक छात्र इस कार्यक्रम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो पिछले साल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, 4.19 करोड़ से अधिक छात्रों के साथ-साथ लगभग 24.84 लाख शिक्षकों और 6.15 लाख अभिभावकों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। यह भारी संख्या दर्शाती है कि परीक्षा के स्ट्रेस को कम करने की इस मुहिम से देश का हर वर्ग जुड़ा हुआ है।

कहां और कैसे देख सकते हैं कार्यक्रम? 6 फरवरी को होने वाले इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन (DD National, DD News, DD India) और ऑल इंडिया रेडियो पर किया जाएगा। इसके अलावा, छात्र इसे यूट्यूब (शिक्षा मंत्रालय), फेसबुक लाइव और 'मायगव' (MyGov.in) पोर्टल पर भी ऑनलाइन देख सकेंगे। प्राइवेट टीवी चैनलों पर भी इसका प्रसारण उपलब्ध होगा ताकि देश के कोने-कोने में बैठा छात्र प्रधानमंत्री के सुझावों का लाभ उठा सके।

क्या है 'एग्जाम वॉरियर्स' पहल? यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की ‘एग्जाम वॉरियर्स’ मुहिम का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के दौरान होने वाली घबराहट और चिंता से बाहर निकालना है। फरवरी के मध्य से सीबीएसई (CBSE) और अन्य राज्यों के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, साथ ही अप्रैल में जेईई (JEE) मेन जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की सलाह छात्रों का मनोबल बढ़ाने में कारगर साबित होती है।