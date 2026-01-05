Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए बिहार में आवेदन की रफ्तार सुस्त, लक्ष्य से काफी पीछे राज्य
Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन की गति बिहार में बहुत धीमी है। राज्यभर से कुल 58,08,058 को आवेदन कराने का लक्ष्य है। लेकिन अब तक इस कार्यक्रम में भाग लेने के 12,85,550 ही आवेदन हुए हैं। जो कि लक्ष्य का मात्र 22.13% है। शिक्षा विभाग द्वारा राज्यभर से लगभग 58 लाख छात्र-शिक्षक-अभिभावकों को आवेदन कराने का लक्ष्य रखा गया है।
पूर्वी चंपारण जिला सबसे पीछे है, जहां अब तक केवल 8.65% आवेदन ही हुए हैं। पटना जिले से 3,01,854 को आवेदन कराने का लक्ष्य है, लेकिन महज 13.71% (41389) की भागीदारी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते शनिवार को सभी जिलों में इस मामले की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
शेखपुरा जिला शीर्ष पर :
आंकड़ों के अनुसार शेखपुरा जिला आवेदन कराने में टॉप पर है। यहां 81% आवेदन पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि यहां से केवल 43,361 को आवेदन कराने का लक्ष्य दिया गया है। अब तक हुए आवेदनों में 10,97,397 बच्चे, 1,81,967 शिक्षक और 6,186 अभिभावक शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी डीईओ और कार्यक्रम पदाधिकारियों को शेष बचे समय में आवेदन संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं।
कार्यक्रम में छात्र, अभिभावक और शिक्षक भाग लेते हैं
परीक्षा पे चर्चा भारत सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों के साथ सीधा संवाद करते हैं, ताकि परीक्षा के तनाव को कम किया जा सके। पढ़ाई को सकारात्मक रूप से देखा जा सके और जीवन कौशल, जैसे समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। यह ‘एग्जाम वॉरियर्स’ नामक अभियान का हिस्सा है, जो छात्रों को ‘परीक्षा सीखने का माध्यम है, डर का कारण नहीं’ के मंत्र के साथ परीक्षाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें छठी से 12वीं के बच्चे भाग लेते हैं। भाग लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है।