अमित और पंकज कुमावत राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं और इनका बचपन यहीं बीता। दोनों की कामयाबी के पीछे उनके परिवार का लंबा संघर्ष रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी।

कहते हैं कि मेहनत और लगन के दम पर मुश्किल चुनौतियों को भी पार कर किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। राजस्थान के झुंझुनूं के रहने वाले दो सगे भाइयों की कुछ ऐसी ही कहानी है। कभी इनके माता-पिता सिलाई का काम करके परिवार का खर्च चलाते थे, लेकिन दोनों बेटों ने अपनी मेहनत के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज दोनों आईपीएस अधिकारी हैं और 2 अलग-अलग राज्यों में तैनात हैं। खास बात यह है कि दोनों भाइयों ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा एक बार नहीं, बल्कि दो-दो बार पास की। दूसरी बार तो दोनों की ऑल इंडिया रैंक में महज एक अंक का अंतर था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमित कुमावत और पंकज कुमावत की। पंकज कुमावत बड़े हैं और अमित कुमावत छोटे हैं। पंकज महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि अमित कुमावत यूपी कैडर के अधिकारी हैं। चलिए आज हम आपको दोनों की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं और ये भी जानेंगे कि दोनों की यूपीएससी रैंक कितनी थी?

माता-पिता करते थे सिलाई का काम अमित और पंकज कुमावत राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं और इनका बचपन यहीं बीता। दोनों की कामयाबी के पीछे उनके परिवार का लंबा संघर्ष रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। उनके पिता सुभाष कुमावत गुढ़ा मोड़ पर कपड़े सिलने का काम करते थे। वहीं, मां राजेश्वरी देवी घर पर सिलाई करती थीं। वह कपड़ों की सिलाई के साथ महिलाओं की ओढ़नी पर गोटा-तारे लगाने का काम भी करती थीं।

पहले प्रयास में हासिल की सफलता दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाईयों ने 2018 में पहले प्रयास में ही सीएसई परीक्षा पास कर ली थी। उस समय पंकज की 443वीं रैंक और अमित की 600रैंक आई थी। पंकज को IPS पद मिल गया था और अमित कुमावत को भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) मिली।

दोबारा क्रैक किया यूपीएससी, इतनी आई रैंक लेकिन फिर भी परिणाम से दोनों भाई संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने दोबारा परीक्षा देने का फैसला किया। दूसरी बार यूपीएससी सीएसई में अमित ने 423वीं रैंक औरक पंकज ने 424वीं रैंक हासिल की थी। जिसके बाद दोनों भाईयों को आईपीएस कैडर मिला। जहां पंकज पहले से भी आईपीएस थे, वहीं दूसरी बार में अमित भी आईपीएस अधिकारी बन गए। सेवा आवंटन के दौरान पंकज को महाराष्ट्र कैडर और अमित को उत्तर प्रदेश कैडर मिला। बता दें, दोनों भाईयों ने यूपीएससी सीएसई की तैयारी बिना कोचिंग के की थी।

पंकज ने की है एमटेक की पढ़ाई पंकज कुमावत 2019 बैच के IPS अधिकारी हैं। फिलहाल वह महाराष्ट्र के परभणी जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वह अमरावती और धुले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional SP) की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 22 दिसंबर 1992 को जन्मे पंकज ने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक की पढ़ाई की है।

आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं अमित कुमावत वहीं, उनके छोटे भाई अमित कुमावत 2020 बैच के IPS अधिकारी हैं। उनका जन्म 4 नवंबर 1993 को हुआ था। अमित ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और आखिरकार IPS अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। फिलहाल उन्हें आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।