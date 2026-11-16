अमेरिका में 10 साल पढ़ाई, फिर देश लौटे पल्लव; अब IIT मुंबई में संभालेंगे प्रोफेसर की कुर्सी
बिहार के छोटे से गांव बलिया कोठी के रहने वाले पल्लव रंजन ने अमेरिका में 10 साल तक रिसर्च करने के बाद वतन वापसी की है और अब आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर बन गए हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि गांव की कच्ची पगडंडियों से निकलकर कोई लड़का सात समंदर पार अमेरिका के सबसे शानदार विश्वविद्यालयों तक पहुंचे, और फिर वहां की चकाचौंध भरी जिंदगी को छोड़कर अपनी माटी का कर्ज चुकाने वापस लौट आए? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह असल जिंदगी की वो शानदार हकीकत है जिसे बलिया कोठी गांव के पल्लव रंजन ने अपनी दिन-रात की मेहनत और पसीने से लिखा है। करीब 10 सालों तक अमेरिका में आला दर्जे की तालीम हासिल करने और बड़े-बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद, पल्लव ने अब देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक, आईआईटी मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर की कुर्सी संभाली है।
इटिमहां के तहत आने वाले बलिया कोठी गांव में इन दिनों पूरी तरह से जश्न का माहौल है। और हो भी क्यों ना? गांव के एक साधारण किसान पुरुषोत्तम कुमार सिंह और रिटायर हो चुकीं सरकारी स्कूल की टीचर प्रतिभा सिंह के लाडले ने जो मुकाम हासिल किया है, उसने पूरे इलाके का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया है। पल्लव रंजन का चयन सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आने वाले ओशन इंजीनियरिंग विभाग में हुआ है।
दस साल का वक्त कोई छोटा अरसा नहीं होता। अमेरिका की सुख-सुविधाएं, शानदार लाइफस्टाइल और डॉलर की कमाई किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। वहां उनके पास एक बेहद आरामदायक जिंदगी और करियर के ढेरों बेहतरीन विकल्प मौजूद थे। लेकिन पल्लव का दिल ठेठ हिंदुस्तानी ही रहा। उनकी रगों में हमेशा से अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा दौड़ रहा था। 'ब्रेन ड्रेन' यानी प्रतिभाओं के पलायन के इस दौर में पल्लव जैसे युवाओं का वापस लौटना भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहद सुखद झोंके की तरह है। आईआईटी मुंबई में अपना पदभार संभालने के बाद, वो सीधे अपने गांव पहुंचे। गांव की उसी माटी पर जहां खेलकर वो बड़े हुए थे, पल्लव ने सबसे पहले अपने माता-पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनके स्वागत के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर किसी की आंखों में अपने गांव के इस होनहार बेटे के लिए बेइंतहा प्यार और इज्जत झलक रही थी।
पटना से किया अमेरिका का सफर
पल्लव की यह कामयाबी कोई रातों-रात नहीं मिली है। इसके पीछे बरसों की वो तपस्या है, जो उन्होंने बंद कमरों में अपनी किताबों के साथ की। उनकी शुरुआती तालीम डीपीएस पटना से हुई। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहने वाले पल्लव ने इसके बाद देश के नामी संस्थान आईआईटी रुड़की का रुख किया, जहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की।
रुड़की से निकलने के बाद उनके सपनों को और बड़े पंख मिले। शानदार स्कॉलरशिप के दम पर पल्लव ने अमेरिका की उड़ान भरी और वहां की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना-शैंपेन (UIUC) में दाखिला लिया। यहां उन्होंने ना सिर्फ एमटेक की पढ़ाई पूरी की, बल्कि जल संसाधन तकनीक जैसे गंभीर और जरूरी विषय पर गहराई से रिसर्च करते हुए अपनी पीएचडी भी पूरी की।
दिलचस्प बात यह है कि पल्लव खुद को सिर्फ एक दायरे में बांधकर रखने वाले इंसान नहीं हैं। ज्ञान की उनकी भूख उन्हें अलग-अलग दिशाओं में ले गई। अपनी कोर इंजीनियरिंग के साथ-साथ उन्होंने ग्लोबल स्टडीज के तहत ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई की, तो वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तहत थ्योरिटिकल और एप्लाइड मैकेनिक्स के पेंच भी समझे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो में उन्होंने ओशन इंजीनियरिंग यानी समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में खास महारत हासिल की और साथ ही खेती-किसानी से जुड़ी आधुनिक तकनीक (एग्रीकल्चर टेक) पर भी शानदार रिसर्च किया। एक किसान का बेटा होने के नाते शायद खेती से जुड़ाव उनके खून में ही था।
एआई को अपना हथियार बनाओ
आज के दौर में जहां युवा मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घिसते हुए अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पल्लव रंजन की सोच बिल्कुल अलग और एकदम साफ है। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने अपने इलाके के छात्र-छात्राओं को जो पैगाम दिया, वो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।
पल्लव बेबाकी से कहते हैं, "अब वक्त पूरी तरह बदल चुका है। यह दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हमारे युवाओं को सोशल मीडिया पर बेकार की रील्स देखने और स्क्रॉल करने में अपनी जवानी का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहिए।" उनका मानना है कि मोबाइल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल ज्ञान बढ़ाने वाले एआई वीडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को समझने में किया जाना चाहिए, ताकि दुनिया की इस तेज रफ्तार दौड़ में हमारे गांव-देहात के बच्चे भी किसी से पीछे ना रहें।
माता-पिता के संघर्ष को पहनाया कामयाबी का ताज
इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी पल्लव के पांव पूरी तरह जमीन पर टिके हैं। वो अपनी इस पूरी यात्रा का इकलौता श्रेय अपने माता-पिता को देते हैं। पल्लव बहुत भावुक होकर बताते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना रहे हों, लेकिन उनके किसान पिता और शिक्षिका मां ने उनकी पढ़ाई की राह में कभी कोई रोड़ा नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी जरूरतों को मारकर बेटे के सपनों को सींचा।
आज बलिया कोठी का यह नौजवान सिर्फ अपने परिवार का चिराग नहीं, बल्कि पूरे इलाके के युवाओं के लिए एक जीती-जागती मिसाल बन चुका है। एक साधारण परिवार से निकलकर अमेरिका के टॉप संस्थानों में झंडे गाड़ना और फिर अपनी मिट्टी की खुशबू से खिंचे चले आना... पल्लव रंजन का यह सफर हमें बताता है कि अगर हौसलों में जान हो, तो इंसान दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव